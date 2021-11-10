Нобелевская лауреатка Малала Юсуфзай вышла замуж

Пакистанская правозащитница подверглась нападению талибов в 2012 году

Лауреатка Нобелевской премии мира, 24-летняя Малала Юсуфзай, которая пережила покушение со стороны талибов в 2012 году и едва не умерла от раны в голову, вышла замуж. Об этом пишет Daily Mail.

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Избранником Малалы стал выходец из Пакистана, член совета этой страны по крикету, Ассер Малик. Церемония была скромной и прошла в кругу семьи.

[ + – ] Малала Юсуфзай и Ассер Малик Фото: Twitter Malala

Сама Малала опубликовала в соцсетях несколько снимков. "Сегодня самый знаменательный день в моей жизни. Мы с Ассером связали себя узами брака, чтобы стать партнерами на всю жизнь", — написала девушка. Церемония прошла в доме Малалы в британском Бирмингеме.

Ранее она призвала мир не идти на компромисс в вопросах защиты прав афганских женщин, подчеркивая, что талибы намерены обращаться с ними так же, как и 20 лет назад, когда они были у власти.

Напомним, Малала стала знаменита еще в 2009 году, в 11 лет, когда писала в своем блоге о жизни при режиме талибов в пакистанской долине Сват. Она высказывалась по поводу образования для девочек и талибы объявили на нее охоту.

В 2012 году школьный автобус, в котором ехала Малала, остановили боевики Талибана и расстреляли ее в упор. Девочка получила тяжелое ранение головы, впала в кому. Ее перевезли в Бирмингем, куда впоследствии вывезли и ее семью.

Малала получила в 2014 году Нобелевскую премию мира, в прошлом году закончила Оксфордский университет. Она открыла школу для девочек в Ливане, занимается благотворительной деятельностью и выступает за право на образование для девочек.

Надо отметить, что хоть церемония никах не является юридически обязывающим контрактом, она является первым шагом для заключения исламского брака.

Фото: Twitter Malala

[ + – ] Малала Юсуфзай и Ассер Малик с семьей Малалы Фото: Twitter Malala

Ранее Малала критически высказывалась по поводу брака. В интервью Vogue она сказала говорила, что не понимает, почему люди должны заключать брак.

"Если ты хочешь иметь кого-то рядом, почему ты должен подписывать документы о браке, почему это не может быть просто партнерством?", – отмечала она.

Отец Малалы, всегда выступал против ранних браков и за образование для девочек, а потому принял выбор дочери и отметил, что полностью полагается на нее. "Она вольна делать все, что считает нужным", — заявлял господин Юсуфзай.