Нобелевская лауреатка Малала Юсуфзай вышла замуж
Пакистанская правозащитница подверглась нападению талибов в 2012 году
Лауреатка Нобелевской премии мира, 24-летняя Малала Юсуфзай, которая пережила покушение со стороны талибов в 2012 году и едва не умерла от раны в голову, вышла замуж. Об этом пишет Daily Mail.
Избранником Малалы стал выходец из Пакистана, член совета этой страны по крикету, Ассер Малик. Церемония была скромной и прошла в кругу семьи.
Сама Малала опубликовала в соцсетях несколько снимков. "Сегодня самый знаменательный день в моей жизни. Мы с Ассером связали себя узами брака, чтобы стать партнерами на всю жизнь", — написала девушка. Церемония прошла в доме Малалы в британском Бирмингеме.
Ранее она призвала мир не идти на компромисс в вопросах защиты прав афганских женщин, подчеркивая, что талибы намерены обращаться с ними так же, как и 20 лет назад, когда они были у власти.
Напомним, Малала стала знаменита еще в 2009 году, в 11 лет, когда писала в своем блоге о жизни при режиме талибов в пакистанской долине Сват. Она высказывалась по поводу образования для девочек и талибы объявили на нее охоту.
В 2012 году школьный автобус, в котором ехала Малала, остановили боевики Талибана и расстреляли ее в упор. Девочка получила тяжелое ранение головы, впала в кому. Ее перевезли в Бирмингем, куда впоследствии вывезли и ее семью.
Малала получила в 2014 году Нобелевскую премию мира, в прошлом году закончила Оксфордский университет. Она открыла школу для девочек в Ливане, занимается благотворительной деятельностью и выступает за право на образование для девочек.
Надо отметить, что хоть церемония никах не является юридически обязывающим контрактом, она является первым шагом для заключения исламского брака.
Ранее Малала критически высказывалась по поводу брака. В интервью Vogue она сказала говорила, что не понимает, почему люди должны заключать брак.
"Если ты хочешь иметь кого-то рядом, почему ты должен подписывать документы о браке, почему это не может быть просто партнерством?", – отмечала она.
Отец Малалы, всегда выступал против ранних браков и за образование для девочек, а потому принял выбор дочери и отметил, что полностью полагается на нее. "Она вольна делать все, что считает нужным", — заявлял господин Юсуфзай.