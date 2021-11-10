Нобелівська лауреатка Малала Юсуфзай вийшла заміж

Пакистанська правозахисниця зазнала нападу талібів у 2012 році

Лауреатка Нобелівської премії миру, 24-річна Малала Юсуфзай, яка пережила замах з боку талібів у 2012 році і ледь не померла від рани в голову, вийшла заміж. Про це пише Daily Mail.

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Обранцем Малали став виходець із Пакистану, член ради цієї країни з крикету, Ассер Малік. Церемонія була скромною і пройшла у родинному колі.

[ + – ] Малала Юсуфзай та Ассер Малік Фото: Twitter Malala

Сама Малала опублікувала у соцмережах кілька знімків. "Сьогодні найвизначніший день у моєму житті. Ми з Ассером пов'язали себе узами шлюбу, щоб стати партнерами на все життя", — написала дівчина. Церемонія пройшла у будинку Малали у британському Бірмінгемі.

Раніше вона закликала світ не йти на компроміс у питаннях захисту прав афганських жінок, наголошуючи на тому, що таліби мають намір поводитися з ними так само, як і 20 років тому, коли вони були при владі.

Нагадаємо, Малала стала знаменита ще 2009 року, в 11 років, коли писала у своєму блозі про життя за режиму талібів у пакистанській долині Сват. Вона висловлювалася щодо освіти для дівчаток і таліби оголосили на неї полювання.

У 2012 році шкільний автобус, в якому їхала Малала, зупинили бойовики Талібану та розстріляли її впритул. Дівчинка зазнала важкого поранення голови, впала в кому. Її перевезли до Бірмінгема, куди згодом вивезли і її родину.

Малала отримала 2014 року Нобелівську премію миру, минулого року закінчила Оксфордський університет. Вона відкрила школу для дівчаток у Лівані, займається благодійною діяльністю та виступає за право на освіту для дівчаток.

Слід зазначити, що хоч церемонія не є юридично зобов'язуючим контрактом, вона є першим кроком для укладення ісламського шлюбу.

Фото: Twitter Malala

[ + – ] Малала Юсуфзай та Ассер Малік із родиною Малали Фото: Twitter Malala

Раніше Малала критично висловлювалася щодо шлюбу. В інтерв'ю Vogue вона сказала, що не розуміє, чому люди повинні укладати шлюб.

"Якщо ти хочеш мати когось поруч, чому ти маєш підписувати документи про шлюб, чому це не може бути просто партнерством?", — наголошувала вона.

Батько Малали завжди виступав проти ранніх шлюбів і за освіту для дівчаток, а тому прийняв вибір дочки і зазначив, що повністю покладається на неї. "Вона вільна робити все, що вважає за потрібне", — заявляв пан Юсуфзай.