В столице Индии закрывают школы из-за токсичного смога, — Reuters

Проблему загрязнения воздуха не могут решить даже 40 гигантских вентиляторов, которые прокачивают до тысячи кубометров воздуха в секунду через очистительные фильтры.

Городские власти Нью-Дели приняли решение о закрытии школ на 7 дней для того, чтобы оградить детей от токсичного смога, который навис над индийской столицей. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Накануне Федеральный комитет Индии по контролю загрязнения издал распоряжение о полной готовности к чрезвычайным мерам из-за густого смога, что накрыл Дели в последние дни.

В то же время Верховный суд страны предложил ввести карантин в столице для борьбы с опасными осадками. Для этого сотрудникам правительственных учреждений и частных организаций предложили как можно чаще работать из дому.

Дело в том, что плохое качество воздуха – это старая проблема столицы Индии. Основным источником загрязнения являются тысячи фермерских хозяйств, которые сжигают накануне зимы огромное количество мусора и сельскохозяйственных отходов, таким образом очищая поля от остатков сбора урожая.

Частично эту проблему пытаются решить с помощью "вышки смога", состоящей из 40 гигантских вентиляторов, которые способны прокачать до 1 тыс. кубометров воздуха в секунду через очистительные фильтры.

Тем не менее, концентрация ядовитых твердых частиц PM2,5 составила в среднем 329 микрограммов на кубический метр воздуха. Это при том, что "безопасные" показатели PM2,5 на находятся на уровне 60 микрограммов на кубический метр воздуха. Такие показатели представляют опасность для здоровья человека. В частности, вдыхание такого количества токсинов может привести к раку легких.

Ранее Фокус сообщал, что в Индии ограничивали количество автомобилей на дорогах из-за катастрофического загрязнения воздуха. По решению местной власти, на дороги допускались попеременно автомобили с четными и нечетными номерами.