У столиці Індії закривають школи через токсичний смог, — Reuters

Проблему забруднення повітря не можуть вирішити навіть 40 гігантських вентиляторів, які прокачують до тисячі кубометрів повітря за секунду через очисні фільтри.

Міська влада Нью-Делі ухвалила рішення про закриття шкіл на 7 днів для того, щоб захистити дітей від токсичного смогу, який навис над індійською столицею. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Напередодні Федеральний комітет Індії з контролю забруднення видав розпорядження про повну готовність до надзвичайних заходів через густий смог, який накрив Делі в останні дні.

Водночас Верховний суд країни запропонував запровадити карантин у столиці для боротьби з небезпечними опадами. Для цього співробітникам урядових установ та приватних організацій запропонували якнайчастіше працювати з дому.

Річ у тім, що погана якість повітря – це стара проблема столиці Індії. Основним джерелом забруднення є тисячі фермерських господарств, які спалюють напередодні зими величезну кількість сміття та сільськогосподарських відходів, таким чином очищуючи поля від решток збирання врожаю.

Частково цю проблему намагаються вирішити за допомогою "вишки смогу", що складається з 40 гігантських вентиляторів, здатних прокачати до 1 тис. кубометрів повітря за секунду через очисні фільтри.

Проте концентрація отруйних твердих частинок PM2,5 склала в середньому 329 мікрограмів на кубічний метр повітря. Це при тому, що "безпечні" показники PM2,5 знаходяться на рівні 60 мікрограмів на кубічний метр повітря. Такі показники становлять небезпеку здоров'ю людини. Зокрема, вдихання такої кількості токсинів може призвести до раку легень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Індії обмежували кількість автомобілів на дорогах через катастрофічне забруднення повітря. За рішенням місцевої влади, на дороги допускалися поперемінно автомобілі з парними та непарними номерами.