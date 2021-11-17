Смертник в Ливерпуле 7 месяцев планировал теракт, — полиция (видео)

Во время взрыва возле крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии погиб только смертник. Инцидент произошел перед минутой молчания в память о погибших британских военных.

Человек, который погиб при попытке теракта в Ливерпуле в минувшее воскресенье, планировал этот взрыв на протяжении по меньшей мере семи месяцев. Об этом сообщает NDTV.

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Уроженец Ирака 32-летний Эмад Аль Суалмин прошлой весной снял квартиру в Ливерпуле и с тех пор приобретал необходимые детали для своего взрывного устройства. Об этом рассказал Расс Джексон, руководитель отдела полицию Ливерпуля по борьбе с терроризмом.

Взрывное устройство сработало на пассажирском сидении такси, которое остановилось возле местной больницы. Этот инцидент произошел непосредственно перед началом церемонии в День память павших военнослужащих.

Таксист вовремя заметил взрывное устройство у пассажира и выскочил, заперев в салоне смертника с бомбой. Водитель отделался незначительными повреждениями, а террорист погиб.

Полиция разыскала родственника этого человека, который сообщил, что он родился в Ираке.

Сейчас известно, что ему было отказано в предоставлении убежища, также сообщается, что у него были психические заболевания. Элизабет и Малколм Хичкот из христианской организации предоставляли ему жилье после того, как в 2017 году местные власти отказали в политическом убежище. По словам Элизабет Хичкотт, она была шокирована этим известием: "Мы любили его, он казался хорошим парнем".

Малкольм Хичкотт рассказал, что этот человек провел некоторое время в психиатрической лечебнице после того, как его арестовали с ножом в центральном районе Ливерпуля.

По информации журналистов, в его взрывчатке содержался пероксид ацетона — аналогичное химическое вещество использовали в своих взрывчатках смертники ИГИЛ во время терактов в Париже в 2015 году и взрыва на "Манчестер Арене" 2017 года.

Ранее Фокус опубликовал видеозапись взрыва возле женской больницы. Следствие предполагает, что террорист планировал устроить взрыв возле кафедрального собора, где проходила служба с участием нескольких тысяч человек. Однако дорога была перекрыта, и таксист не смог довезти туда смертника.