Смертник у Ліверпулі 7 місяців планував теракт — поліція (відео)

Під час вибуху біля найбільшої в Європі клініки акушерства та гінекології загинув лише смертник. Інцидент стався перед хвилиною мовчання на згадку про загиблих британських військових.

Людина, яка загинула під час спроби теракту в Ліверпулі минулої неділі, планувала цей вибух протягом щонайменше семи місяців. Про це повідомляє NDTV.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Уродженець Іраку 32-річний Емад Аль Суалмін минулої весни винайняв квартиру в Ліверпулі і з того часу купував необхідні деталі для свого вибухового пристрою. Про це розповів Расс Джексон, керівник відділу поліції Ліверпуля в боротьбі з тероризмом.

Вибуховий пристрій спрацював на пасажирському сидінні таксі, яке зупинилося біля місцевої лікарні. Цей інцидент стався безпосередньо перед початком церемонії в День пам'яті полеглих військовослужбовців.

Таксист вчасно помітив вибуховий пристрій пасажира і вискочив, замкнувши в салоні смертника з бомбою. Водій відбувся незначними ушкодженнями, а терорист загинув.

Поліція розшукала родича цього чоловіка, який повідомив, що він народився в Іраку.

Наразі відомо, що йому було відмовлено в наданні притулку, також повідомляється, що в нього були психічні захворювання. Елізабет і Малкольм Хічкотт із християнської організації надавали йому житло після того, як у 2017 році місцева влада відмовила в політичному притулку. За словами Елізабет Хічкотт, вона була шокована цією звісткою: "Ми любили його, він здавався добрим хлопцем".

Малкольм Хічкотт розповів, що цей чоловік провів деякий час у психіатричній лікарні після того, як його заарештували з ножем у центральному районі Ліверпуля.

За інформацією журналістів, у його вибухівці містився пероксид ацетону — аналогічну хімічну речовину використовували у своїх вибухівках смертники ІДІЛ під час терактів у Парижі у 2015 році та вибуху на "Манчестер Арені" у 2017 році.

Раніше Фокус опублікував відеозапис вибуху біля жіночої лікарні. Слідство припускає, що терорист планував влаштувати вибух біля кафедрального собору, де відбувалася служба за участю кількох тисяч людей. Однак, дорогу було перекрито, і таксист не зміг довезти туди смертника.