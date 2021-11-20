В Нью-Йорке построят супервысокий "перевернутый" небоскреб

Affirmation Tower станет высочайшим зданием в Нью-Йорке из когда-либо спроектированных и построенных афроамериканцами.

Команда чернокожих архитекторов, разработчиков, подрядчиков и инвесторов планирует войти в историю США с первым небоскребом на Манхэттене, построенным афроамериканцами, и одним из самых высоких в мире, сообщает Designboom.

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Небоскреб под названием Affirmation Tower ("Башня утверждения") высотой почти 500 метров спроектировала Adjaye Associates, и в случае одобрения и строительства это здание станет вторым по высоте в западном полушарии после Всемирного торгового центра One World Trade Center высотой 541 метр.

Изображения небоскреба, который планируют построить на Манхэттене в Нью-Йорке, уже представлены общественности. Он будет самым высоким зданием города, спроектированным архитектором-афроамериканцем Дэвидом Аджайе, автором еще одного небоскреба "Уильям 130", построенного в 2019-м. Аffirmation Tower станет первым небоскребом в Нью-Йорке, принадлежащим компаниям, большинством которых руководят цветные женщины, и заявкой на то, что афроамериканцы, живущие в городе, тоже могут творить лицо мегаполиса.

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По замыслу автора, здание появится на западной стороне Манхэттена, недалеко от Хадсон-Ярдс. В башне планируется разместить штаб-квартиру Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), две гостиницы, смотровую площадку и каток, а также коммерческие офисные помещения.

Согласно заявлению, башня имеет форму "цветущего дерева", потому что метафорически и физически этот проект предназначен для того, чтобы пустить корни для женщин и представителей цветных меньшинств на горизонте Нью-Йорка – "башня имеет прочный ствол, разветвляющийся и создающий невероятные возможности".

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"В отличие от традиционного монолитного небоскреба, конструкция вытягивается вертикально, как будто растет, как дерево, прямо на фоне городского пейзажа Нью-Йорка", – говорится в описании проекта.

Физические ограничения площадки также повлияли на форму: команда разработчиков сотрудничала с Торнтоном Томасетти, "мировым лидером в проектировании высоких и сверхвысоких зданий", чтобы проверить конструктивную осуществимость и жизнеспособность проекта.

Создатели подчеркивают, что Affirmation Tower "не будет изолированной мегабашней, а скорее открытым и привлекательным местом для жителей Нью-Йорка из всех районов и слоев населения… новым символом Манхэттена 21 века с общественными пространствами мирового уровня".

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"Предлагаемые в башне удобства мирового класса, общественные места, включая развлекательный центр на крыше, обеспечат своевременный импульс развитию туристической экономики Нью-Йорка, еще больше укрепляя восстановление города и статус культурного и гостеприимного центра", – уверяют они.

Питер Уорд, бывший президент нью-йоркской компании по торговле отелями и мотелями, сказал, что этот проект станет необходимым экономическим стимулом не только для рабочей силы города, но и для индустрии туризма.

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"Этот проект будет приносить $4,4 млрд долларов новой экономической продукции в год, создавая тысячи рабочих мест в сфере строительства, проектирования и развития. Миллионы людей со всего мира будут рады увидеть этот культовый небоскреб", — сказал Уорд.

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