У Нью-Йорку збудують супервисокий "перевернутий" хмарочос

Affirmation Tower стане найвищою спорудою у Нью-Йорку з колись спроектованих і побудованих афроамериканцями.

Команда чорношкірих архітекторів, розробників, підрядників та інвесторів планує увійти в історію США з першим хмарочосом на Манхеттені, побудованим афроамериканцями, та одним із найвищих у світі, повідомляє Designboom.

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Хмарочос під назвою Affirmation Tower ("Вежа затвердження") заввишки майже 500 метрів спроектувала Adjaye Associates, й у разі схвалення та будівництва ця будівля стане другою за висотою у західній півкулі після Всесвітнього торгового центру One World Trade Center заввишки 541 метр.

Зображення хмарочоса, що планують збудувати на Манхеттені в Нью-Йорку, вже представлені громадськості. Він буде найвищою спорудою міста, спроектованою архітектором-афроамериканцем Девідом Аджайє, автором ще одного хмарочоса "Уїльям 130", збудованого у 2019-му. Аffirmation Tower стане першим хмарочосом у Нью-Йорку, що належить компаніям, більшістю яких керують кольорові жінки, та заявкою на те, що афроамериканці, котрі живуть у місті, теж можуть творити обличчя мегаполісу.

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За задумом автора, будівля з'явиться на західній стороні Мангеттена, неподалік Хадсон-Ярдс. У вежі планується розмістити штаб-квартиру Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення (NAACP), два готелі, оглядовий майданчик та ковзанку, а також комерційні офісні приміщення.

Згідно з заявою, вежа має форму "квітучого дерева", тому що метафорично і фізично цей проект призначений для того, щоб пустити коріння для жінок і представників кольорових меншин на горизонті Нью-Йорка — "вежа має міцний стовбур, що розгалужується, та створює неймовірні можливості".

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"На відміну від традиційного монолітного хмарочоса, конструкція витягується вертикально, наче росте, як дерево, прямо на тлі міського пейзажу Нью-Йорка", – йдеться в описі проекту.

Фізичні обмеження майданчика також вплинули на форму: команда розробників співпрацювала із Торнтоном Томасетті, "світовим лідером у проектуванні високих та надвисоких будівель", щоб перевірити конструктивну можливість та життєздатність проекту.

Творці підкреслюють, що Affirmation Tower "не буде ізольованою мегавежею, а швидше відкритим та привабливим місцем для мешканців Нью-Йорка з усіх районів та верств населення… новим символом Мангеттена XXI століття із громадськими просторами світового рівня".

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"Пропоновані у вежі зручності світового класу, громадські місця, включно з розважальним центром на даху, забезпечать своєчасний імпульс розвитку туристичної економіки Нью-Йорка, ще більше зміцнюючи відновлення міста та статус культурного та гостинного центру", – запевняють вони.

Пітер Уорд, колишній президент нью-йоркської компанії з торгівлі готелями та мотелями, сказав, що цей проект стане необхідним економічним стимулом не лише для робочої сили міста, а й для індустрії туризму.

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"Цей проект приноситиме $4,4 млрд доларів нової економічної продукції на рік, створюючи тисячі робочих місць у сфері будівництва, проектування та розвитку. Мільйони людей з усього світу будуть раді побачити цей культовий хмарочос", — сказав Уорд.

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