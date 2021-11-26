Афганская "девушка с зелеными глазами" с обложки National Geographic получила убежище в Италии

Шарбат Гула стала сенсацией в 12 лет, когда ее снимок появился на обложке журнала в 1985 году

Героиня, пожалуй, самой известной обложки National Geographic получила убежище в Италии вместе со своими четырьмя детьми. Об этом пишет Daily Mail.

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Шарбат Гула стала "лицом" войны в Афганистане в 1985 году, когда ее снимок появился на обложке National Geographic.

Снимок сделал фотограф Стив Маккарри в лагере для беженцев в Пакистане. Имя Шарбат тогда было неизвестно, но обложка с ее фото стала культовой. 12-летнюю девочку так и называли "девушка с зелеными глазами".

[ + – ] Обложки, посвященные Шарбат Гуле Фото: Скриншот

Годы спустя выяснилось, что девочку зовут Шарбат Гула, что значит "цветочный шербет". Ее родители погибли при обстреле и в лагере беженцев она оказалась с бабушкой, братьями и сестрами.

Она вышла замуж за пекаря Рахмата Гулу и в 1992 году вернулась в Афганистан. Она родила четырех дочерей, но одна из них скончалась сразу после рождения.

В 2000-х она снова сбежала в Пакистан, откуда ее депортировали вместе с детьми в 2016 году. Муж Шарбат к тому времени уже умер.

Стивен Маккарри, автор того самого снимка, нашел Шарбат 17 лет спустя и сделал ее фотографию, а аналитики ФБР подтвердили ее личность. Хоть "девочка с зелеными глазами" и изменилась с годами, но ее глаза остались прежними.

[ + – ] Стив Маккарри, сделавший культовое фото

Шарбат встретилась в Кабуле с президентом Ашрафом Гани и его женой Рулой, которые вручили ей ключи от новой квартиры.

[ + – ] Шарбат Гула на встрече с афганским президентом Фото: Getty Images

Тогда Гани говорил, что это большая честь, приветствовать Шарбат на родине, где она сможет жить в безопасности.

Сейчас стало известно, что после того, как талибы захватили власть в Афганистане, Шарбат была в числе тех, кто пытался сбежать из страны. И именно итальянское правительство эвакуировало ее с детьми и предоставило новый дом.

Точный возраст Шарбат неизвестен, считается, что ей немногим за сорок. Еще несколько лет она была неграмотной. И от своей бешеной популярности она не получила никаких доходов.