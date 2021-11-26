Афганська "дівчина із зеленими очима" з обкладинки National Geographic отримала притулок в Італії

Шарбат Гула стала сенсацією у 12 років, коли її знімок з'явився на обкладинці журналу в 1985 році.

Героїня, мабуть, найвідомішої обкладинки National Geographic, отримала притулок в Італії разом зі своїми чотирма дітьми. Про це пише Daily Mail.

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Шарбат Гула стала "обличчям" війни в Афганістані в 1985 році, коли її знімок з'явився на обкладинці National Geographic.

Знімок зробив фотограф Стів Маккаррі в таборі для біженців у Пакистані. Ім'я Шарбат тоді було невідоме, але обкладинка з її фото стала культовою. 12-річну дівчинку так і називали "дівчина із зеленими очима".

[ + – ] Обкладинки, присвячені Шарбат Гулі Фото: Скриншот

Через роки з'ясувалося, що дівчинку звати Шарбат Гула, що означає "квітковий щербет". Її батьки загинули під час обстрілу й у таборі біженців вона опинилася з бабусею, братами та сестрами.

Вона вийшла заміж за пекаря Рахмата Гулу й у 1992 році повернулася в Афганістан. Вона народила чотирьох дочок, але одна з них померла одразу після народження.

У 2000-х вона знову втекла в Пакистан, звідки її депортували разом із дітьми у 2016 році. Чоловік Шарбат на той час уже помер.

Стівен Маккаррі, автор того самого знімку, знайшов Шарбат через 17 років і зробив її фотографію, а аналітики ФБР підтвердили її особистість. Хоч "дівчина із зеленими очима" й змінилася з роками, але її очі залишилися колишніми.

[ + – ] Стів Маккаррі, котрий зробив культове фото

Шарбат зустрілася в Кабулі з президентом Ашрафом Гані та його дружиною Рулою, які вручили їй ключі від нової квартири.

[ + – ] Шарбат Гула на зустрічі з афганським президентом Фото: Getty Images

Тоді Гані казав, що це велика честь, вітати Шарбат на батьківщині, де вона зможе жити в безпеці.

Наразі стало відомо, що після того, як таліби захопили владу в Афганістані, Шарбат була серед тих, хто намагався втекти з країни. І саме італійський уряд евакуював її з дітьми та надав новий будинок.

Точний вік Шарбат невідомий, вважається, що їй за сорок. Ще кілька років вона була неписьменною. І від своєї шаленої популярності вона не отримала жодних доходів.