В СМИ впервые появилось фото жены Бердымухамедова

Прежде Гурбангулы Бердымухамедов в телерепортажах местной прессы и на страницах газет появлялся один, а фото супруги никогда не показывали.

Впервые СМИ публикуют фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой. 27 ноября во время встречи президентов Туркменистана и Турции они сделали общее фото со своими женами. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода.

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Турецкий лидер на две недели прибыл в столицу Туркменистана, где проходит саммит Организации экономического сотрудничества.

Никогда прежде государственные туркменские СМИ не показывали фотографию супруги Гурбангулы Бердымухамедова. Первыми ее фото опубликовала турецкая пресса.

[ + – ] Эрдоган с супругой Эмине и Бердымухамедов с Огулгерек

Прежде Гурбангулы Бердымухамедов в телерепортажах местной прессы и на страницах газет появлялся один, а фото супругу туркменские СМИ не показывали. На размещенных семейных фото обычно были сын, дочери и внуки.

Широкой общественности Туркменистана известно очень мало подробностей об Огулгерек Бердымухамедовой, жители страны даже не знают, сколько ей лет и каков ее род занятий. Зарубежные страны туркменский лидер обычно посещает без супруги.

У имени жены Бердымухамедова необычный смысл. Огулгерек буквально переводится как "нужен сын". Обычно в этой среднеазиатской стране так называют девочек те родители, которые ожидали появления на свет мальчика.

Ранее Фокус сообщал, что Эрдогану передали карту "тюркского мира", на которой была изображена территория России. Руководитель турецкой ультраправой организации Девлет Бахчели подарил турецкому лидеру карту "тюркского мира", с отмеченной на ней территорией Восточной Сибири.