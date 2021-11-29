У ЗМІ вперше з'явилося фото дружини Бердимухамедова

Перед цим Гурбангули Бердимухамедов у телерепортажах місцевої преси та на сторінках газет з'являвся один, а фото подружжя ніколи не показувало.

Уперше ЗМІ публікують фото першої леді Туркменістану Огулгерек Бердимухамедової. 27 листопада під час зустрічі президентів Туркменістану та Туреччини вони зробили спільне фото зі своїми дружинами. Про це повідомляє Казахська служба "Радіо Свобода".

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Турецький лідер на два тижні прибув до столиці Туркменістану, де відбувається саміт Організації економічного співробітництва.

Ніколи раніше державні туркменські ЗМІ не показували фотографію дружини Гурбангули Бердимухамедова. Першими її фото опублікувала турецька преса.

[ + – ] Ердоган із дружиною Еміне та Бердимухамедов із Огулгерек

Насамперед Гурбангули Бердимухамедов у телерепортажах місцевої преси та на сторінках газет з'являвся один, а фото дружину туркменські ЗМІ не показували. На розміщених сімейних фото зазвичай були син, дочки й онуки.

Широкому загалу Туркменістану відомо дуже мало подробиць про Огулгерек Бердимухамедову, жителі країни навіть не знають, скільки їй років і який її рід занять. Зарубіжні країни туркменський лідер зазвичай відвідує без дружини.

В імені дружини Бердимухамедова незвичайний сенс. Огулгерек буквально перекладається як "потрібний син". Зазвичай у цій середньоазійській країні так називають дівчаток ті батьки, які чекали на світ хлопчика.

Раніше Фокус повідомляв, що Ердогану передали карту "тюркського світу", на якій було зображено територію Росії. Керівник турецької ультраправої організації Девлет Бахчелі подарував турецькому лідеру карту "тюркського світу", із зазначеною на ній територією Східного Сибіру.