Шпион в дикой природе. Американская студия снимает диких животных с помощью роботов (видео)

Благодаря роботизированным "зверям" авторам проекта удалось отснять отличные кадры и узнать об особенностях жизни животных в дикой природе.

Идея сотрудников каналов BBC One и PBS/Nature состояла в том, чтобы с помощью роботов, которые внешне похожи на животных, следить за представителями фауны в их естественной среде обитания и не отпугивать во время съемок. Студия John Downer Productions выпустила уже больше 50 таких ярких роликов. Новое видео, опубликованное на YouTube-канале John Downer Productions, посвящено моржам.

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Его авторы решили понаблюдать за атлантическими моржами, которые в особенности страдают из-за климатических изменений. Остается все меньше льда, на которых они могли бы обосноваться — устроить лежбище для родов и спаривания.

Это видео вошло в эпизод "Полюсы" сериала "Шпион в дикой природе 2", который доступен на канале BBC и PBS. В проекте задействованы более 50 сверхреалистичных роботов, с помощью которых проводились съемки в разных частях планеты. Благодаря этим "шпионам" удалось отснять отличные кадры и узнать об особенностях жизни дикой фауны.

Робот-шпион из нового видео выполнен в виде молодого моржа и оснащен камерой, которая снимает в высоком разрешении. Ему удалось найти группу своих "сородичей" на небольшой льдине. Приближался он к ним осторожно, чтобы не спугнуть. Во время съемки атлантические моржи из небольшой стаи лежали на льдинах. Всю зиму они находились в океане, и выводили потомство, когда вода замерзала.

Животные не проявили дружелюбия по отношению к роботу. Он практически вплотную подплыл к дремлющему самцу, которому это не понравилось — ударами своих ласт он отправил шпиона под воду. Самцы моржей сварливы. Но на качество съемки этот инцидент не повлиял: система может снимать и под водой.

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