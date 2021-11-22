На улицах Барселоны ловят и убивают диких кабанов (видео)

Власти города пытаются бороться с нашествием бродячих диких кабанов: их ловят и убивают "гуманным" способом.

Столица Каталонии Барселона — один из некоторых европейских городов, в окрестностях которых обитают дикие кабаны. В последнее время животных все чаще можно встретить на местных улицах. Об этом сообщает BBC.

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Так, недавно певица Шакира, которая живет в городе, пожаловалась на то, что кабан напал на нее в парке и порвал сумку. По словам исполнительницы, ей и ее сыну пришлось самим отбиваться от животных, а проходившие мимо люди не старались помочь.

Местные власти пытаются решить проблему и взять непрошенных гостей под контроль.

"В Барселоне так много кабанов потому, что здесь благоприятная для них среда, вот они и расплодились", — объясняет Карлес Конейро, ветеринар из SEFAS-WE&H.

Городские власти решили отлавливать самых проблемных животных. Сообщается, что их ловят, берут образцы и убивают гуманным способом, против чего выступают защитники прав животных.

Ветеринар Конейро все же настаивает, что их нужно отлавливать: "Маленькие поросята очень милые и неопасные. Но когда они вырастают, это чревато проблемами. Кабаны нападают на людей, собак или становятся причиной дорожных аварий. И этих животных нужно устранять".

Ранее Фокус сообщал, что ученые нашли причину, почему охотничьи собаки лают по-разному в зависимости от конкретной угрозы. Оказалось, что тональность лая зависит от разновидности животного, с которым сталкиваются собаки. Лай — проявление внутреннего состояния животного.