Барселона бореться з навалою диких кабанів (відео)

Влада міста відловлює бродячих диких кабанів, бере в них зразки і вбиває гуманним способом.

Столиця Каталонії Барселона — одне з деяких європейських міст, на околицях яких мешкають дикі кабани. Останнім часом тварин все частіше можна зустріти на місцевих вулицях. Про це повідомляє ВВС.

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Так, нещодавно співачка Шакіра, яка живе в місті, поскаржилася на те, що кабан напав на неї в парку та порвав сумку. За словами виконавиці, їй і її сину довелося самим відбиватися від тварин, а люди, які проходили повз, не намагалися допомогти.

Місцева влада намагається вирішити проблему та взяти непроханих гостей під контроль.

"У Барселоні так багато кабанів, тому що тут сприятливе для них середовище, ось вони й розплодилися", — пояснює Карлес Конейро, ветеринар із SEFAS-WE&H.

Міська влада вирішила відловлювати найпроблемніших тварин. Повідомляється, що їх ловлять, беруть зразки та вбивають гуманним способом, проти чого виступають захисники прав тварин.

Ветеринар Конейро все ж таки наполягає, що їх потрібно відловлювати: "Маленькі поросята дуже милі та безпечні. Але коли вони виростають, це загрожує проблемами. Кабани нападають на людей, собак або стають причиною дорожніх аварій. І цих тварин потрібно усувати".

Раніше Фокус повідомляв, що вчені виявили причину, чому мисливські собаки гавкають по-різному залежно від конкретної загрози. Виявилося, що тональність гавкання залежить від різновиду тварини, з якою стикаються собаки. Гавкіт — прояв внутрішнього стану тварини.