Финский премьер извинилась за поход в ночной клуб после контакта с министром, больным COVID-19

Санне Марин оставила дома рабочий телефон, на который пришло сообщение о том, что ей лучше самоизолироваться.

Премьер-министру Финляндии Санне Марин пришлось извиняться за субботний вечер, проведенный в ночном клубе Хельсинки. За несколько часов до этого она общалась с главой финского МИД, ПЦР-тест которого дал положительный результат. Об этом сообщает BBC.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Премьер не придерживалась существующих рекомендаций, согласно которым после контакта с инфицированным лучше ограничить взаимодействия с людьми.

Вначале ей сообщили, что проходить самоизоляцию не следует, поскольку она полностью вакцинирована, но спустя время ей прислали сообщение о том, что все же нужно избегать контактов с другими людьми. По словам 36-летней Марин, текстовое сообщение о том, что лучше избегать контактов, ей отправили на рабочий телефон, но она оставила его дома.

Прочитав сообщение на следующий день, она сразу же сделала тест, результат был отрицательным.

Поначалу премьер-министр ссылалась на то, что следовала совету других чиновников, но позже опубликовала пост в Facebook, признав, что все же следовало перечитать правила.

"Мне очень жаль, я не поняла, что мне нужно было это сделать", — написала премьер в своем посте.

Согласно существующим в Финляндии рекомендациям, полностью вакцинированные не обязаны самоизолироваться, если они общались с больными COVID-19.

Но все же советуется добровольно избегать социальных контактов, если человек ожидает результата теста на коронавирусную инфекцию.

Отдельная инструкция для госслужащих советует ограничивать взаимодействия с людьми после контакта с инфицированными.

Ранее Фокус сообщал, что в Швеции первая женщина-премьер подала в отставку спустя несколько часов после назначения. Магдалена Андерссон решилась на такой шаг из-за того, что в парламенте возникли разногласия относительно госбюджета на следующий год. Но впоследствии ее вновь переизбрали.