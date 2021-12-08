Фінська прем'єрка вибачилася за похід у нічний клуб після контакту з міністром, хворим на COVID-19

Санне Марін залишила вдома робочий телефон, на який прийшло повідомлення про те, що їй краще самоізолюватися.

Прем'єр-міністерці Фінляндії Санні Марін довелося вибачатися за суботній вечір, проведений у нічному клубі Гельсінкі. За кілька годин до цього вона спілкувалася з головою фінського МЗС, ПЛР-тест якого дав позитивний результат. Про це повідомляє ВВС.

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Прем'єрка не дотримувалась чинних рекомендацій, згідно з якими після контакту з інфікованим краще обмежити взаємодії з людьми.

Спочатку їй повідомили, що проходити самоізоляцію не варто, оскільки вона повністю вакцинована, але згодом їй надіслали повідомлення про те, що все ж таки потрібно уникати контактів з іншими людьми. За словами 36-річної Марін, текстове повідомлення про те, що краще уникати контактів, їй відправили на робочий телефон, але вона залишила його вдома.

Прочитавши повідомлення наступного дня, вона одразу ж зробила тест, результат був негативним.

Спочатку прем'єр-міністерка посилалася на те, що слідувала пораді інших чиновників, але пізніше опублікувала пост у Facebook, визнавши, що все ж таки варто перечитати правила.

"Мені дуже шкода, я не зрозуміла, що мені треба було це зробити", — написала прем'єрка у своєму пості.

Згідно з рекомендаціями, що існують у Фінляндії, повністю вакциновані не зобов'язані самоізолюватися, якщо вони спілкувалися з хворими на COVID-19.

Але все ж таки радиться добровільно уникати соціальних контактів, якщо людина очікує результату тесту на коронавірусну інфекцію.

Окрема інструкція для держслужбовців радить обмежувати взаємодії із людьми після контакту з інфікованими.

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