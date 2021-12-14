Недалеко от Полярного круга зафиксировали рекордную жару

2020 год оказался одним из самых теплых за всю историю наблюдений. 20 июня в Арктике зафиксировали 38 градусов тепла.

Агентство ООН отметило температурный рекорд в Арктике, который зафиксировали в сибирском городе Верхоянск, что находится в 115 км к северу от Полярного круга. Об этом сообщает Reuters.

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Температура побила отметку в 38 градусов по Цельсию в упомянутом месте 20 июня 2020 года.

Отмечается, что из-за сильно жары на севере России воспламенялись даже заболоченные торфяники, из-за чего в атмосферу уходило значительное количество углерода.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) допускает, что в будущем в Арктике произойдут еще большие экстремальные явления.

Этот рекорд записали в Мировой архив экстремальных погодных и климатических явлений, который подобен Книге Гиннеса по погоде. В нем есть данные о самом сильном граде и самой длинной вспышке молнии.

ВМО исследует и другие возможные рекорды тепла, которые могли иметь место в Долине смерти в Калифорнии в 2020 году и в этом году на острове Сицилия.

Напомним, что в ООН заявили об опасных изменениях климата — с 90-ых годов концентрация парниковых газов в атмосфере Земли значительно выросла и побила рекорд.