Неподалік Полярного кола зафіксували рекордну спеку

2020 виявився одним із найтепліших за всю історію спостережень. 20 червня в Арктиці зафіксували 38 градусів тепла.

Агентство ООН зазначило температурний рекорд в Арктиці, який зафіксували у сибірському місті Верхоянську, що знаходиться за 115 км на північ від Полярного кола. Про це повідомляє Reuters.

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Температура побила позначку 38 градусів за Цельсієм у згаданому місці 20 червня 2020 року.

Зазначається, що через спеку на півночі Росії спалахували навіть заболочені торфовища, через що в атмосферу йшла значна кількість вуглецю.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) припускає, що в майбутньому в Арктиці відбудуться ще більші екстремальні явища.

Цей рекорд записали до Світового архіву екстремальних погодних і кліматичних явищ, який подібний до Книги Гіннеса за погодою. У ньому є дані про найсильніший град і найдовший спалах блискавки.

ВМО досліджує інші можливі рекорди тепла, які могли бути в Долині смерті в Каліфорнії в 2020 році й цьогоріч на острові Сицилія.

Нагадаємо, що в ООН заявили про небезпечні зміни клімату — з 90-х років концентрація парникових газів в атмосфері Землі значно зросла та побила рекорд.