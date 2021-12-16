Дания первой в ЕС одобрила применение таблеток Merck от COVID-19

Вместе с тем, власти страны предупреждают, что препарат новый и пока не одобрен европейским регулятором из-за недостатка сведений о его использовании.

Первой страной Евросоюза, которая одобрила таблетки от коронавирусной инфекции, стала Дания. Местное руководство рекомендовало использовать таблетки "Молнупиравир" производства Merck при лечении коронавирусной инфекции у людей из группы риска. Об этом сообщает Reuters.

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Датский регулятор по вопросам медицинских препаратов сделал вывод, что у этих таблеток больше преимуществ, нежели рисков, сопряженных с его приемом в случаях когда есть вероятность тяжелого течения заболевания. Применение таких таблеток призвано снизить статистику госпитализаций в стране.

Вместе с тем, местные чиновники предупреждают, что лекарство все же новое и до сих пор не было одобрено европейским регулятором из-за недостатка сведений о его применении.

Напомним, что аналогичный препарат был одобрен и в Великобритании. Исследователи считают, что Lagevrio (молнупиравир) снижает вероятность попадания на больничную койку при средней и легкой формах COVID-19. Лекарство рекомендуется использовать на начальном этапе заболевания.

Ранее Фокус сообщал, что использование таблеток от коронавирусной инфекции сопряжено с опасными мутациями вируса. Вирусолог Уильям Хазелтин заявляет, что из-за подавления коронавируса лекарственными препаратами, он может стать устойчивее.