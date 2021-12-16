Данія перша в ЄС схвалила застосування таблеток Merck від COVID-19

Разом із тим, влада країни попереджає, що препарат новий і поки що не схвалений європейським регулятором через брак відомостей про його використання.

Першою країною Євросоюзу, яка схвалила пігулки від коронавірусної інфекції, стала Данія. Місцеве керівництво рекомендувало використовувати таблетки "Молнупіравір" виробництва Merck під час лікування коронавірусної інфекції у людей з групи ризику. Про це повідомляє Reuters.

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Данський регулятор із питань медичних препаратів зробив висновок, що в цих таблеток більше переваг, ніж ризиків, пов'язаних з його прийомом у випадках, коли є ймовірність важкого перебігу захворювання. Застосування таких таблеток покликане знизити статистику госпіталізацій у країні.

Разом із тим, місцеві чиновники попереджають, що ліки все ж таки нові й досі не були схвалені європейським регулятором через брак відомостей про його застосування.

Нагадаємо, що аналогічний препарат був схвалений і у Великій Британії. Дослідники вважають, що Lagevrio (молнупіравір) знижує ймовірність потрапляння на лікарняне ліжко при середній і легкій формах COVID-19. Ліки рекомендується використовувати на початковому етапі захворювання.

Раніше Фокус повідомляв, що використання пігулок від коронавірусної інфекції пов'язане з небезпечними мутаціями вірусу. Вірусолог Вільям Хазелтін заявляє, що через придушення коронавірусу лікарськими препаратами він може стати стійкішим.