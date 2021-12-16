Король Нидерландов извинился за вечеринку дочери в разгар COVID-пандемии

Король Виллем-Александр в беседе с премьер-министром Марком Рютте признал, что вечеринка по случаю 18-летия принцессы была излишней, поскольку в стране действуют строгие COVID-ограничения.

Королевской семье Нидерландов пришлось извиняться из-за того, что на прошлой неделе они решили отметить день рождения наследника престола на фоне участившихся случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения страны. Об этом сообщает BBC.

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По словам представителей семьи, на праздновании присутствовал 21 гость, все они были вакцинированы и сделали тесты. И только после этого пошли на вечеринку по случаю 18-летия принцессы Амалии, которая в минувшую субботу проходила в дворцовых садах.

Однако спустя время король Виллем-Александр в беседе с премьер-министром Марком Рютте признал, что вечеринка была излишней. В своем письме к парламенту нидерландский премьер отмел, что король после некоторых раздумий сказал, что вечеринка была не лучшей идеей.

Известно, что в Нидерландах действуют строгие ограничения в связи с тем, что в ноябре статистика заболеваемости резко выросла.

Гражданам в своих домах разрешается принимать не более четырех гостей. Советуется по возможности переходить на удаленную работу, а все заведения общепита должны закрываться к пяти вечера.

Что за вечеринка?

Принцессе Амалии 7 декабря исполнилось 18 лет, она приняла титул принцессы Оранской. Вечеринку устроили в саду за резиденцией королевской семьи во дворце Хейс-тен-Бос (что в переводе означает "Дом в лесу"). Чтобы защитить августейших особ от дождя, были сооружены навесы. Пресс-секретарь правительств опровергает сообщения в местной прессе, которая писала, что вечеринку якобы посетило свыше 100 человек.

По его словам королевская семья была уверена, что мероприятие проводится в соответствии с нормами. Осенью прошлого года король Виллем-Александр вместе с королевой Максимой и младшей дочерью, принцессой Арианой, были вынуждены прервать отпуск в Греции по причине того, что Нидерланды ввели частичный локдаун.

Из-за осуждения общественности королевская семья вернулась спустя лишь день отпуска, а королю пришлось приносить извинения. "Больно предавать ваше доверие к нам", — сказал он нидерландский монарх.

Ранее Фокус сообщал, что Британской королеве пришлось в очередной раз отменять рождественский обед. В былые годы королева Великобритании Елизавета Вторая традиционно устраивала семейный обед перед Рождеством в Букингемском дворце.