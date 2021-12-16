Король Нідерландів вибачився за вечірку доньки d розпал COVID-пандемії

Король Віллем-Олександр у розмові з прем'єр-міністром Марком Рютте визнав, що вечірка з нагоди 18-річчя принцеси була зайвою, оскільки в країні діють суворі обмеження COVID.

Королівській сім'ї Нідерландів довелося вибачатися через те, що минулого тижня вони вирішили відзначити день народження спадкоємиці престолу на тлі випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед населення країни. Про це повідомляє ВВС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами представників сім'ї, на святкуванні був присутній 21 гість, усі вони були вакциновані та зробили тести. І тільки після цього пішли на вечірку з нагоди 18-річчя принцеси Амалії, яка минулої суботи проходила в палацових садах.

Проте згодом король Віллем-Олександр у розмові з прем'єр-міністром Марком Рютте визнав, що вечірка була зайвою. У своєму листі до парламенту нідерландський прем'єр відмілив, що король після деяких роздумів сказав, що вечірка була не найкращою ідеєю.

Відомо, що в Нідерландах діють суворі обмеження у зв'язку з тим, що в листопаді статистика захворюваності різко зросла.

Громадянам у своїх будинках дозволяється приймати трохи більше чотирьох гостей. Радять по можливості переходити на віддалену роботу, а всі заклади громадського харчування мають закриватися до п'ятої вечора.

Що за вечірка?

Принцесі Амалії 7 грудня виповнилося 18 років, вона прийняла титул Оранської принцеси. Вечірку влаштували в саду за резиденцією королівської сім'ї в палаці Гейс-тен-Бос (що у перекладі означає "Будинок у лісі"). Щоб захистити найясніших осіб від дощу, було споруджено навіси. Прессекретар урядів спростовує повідомлення в місцевій пресі, яка писала, що вечірку нібито відвідало понад 100 людей.

За його словами, королівська родина була впевнена, що захід проводиться відповідно до норм. Восени минулого року король Віллем-Олександр разом із королевою Максимою та молодшою дочкою, принцесою Аріаною, були змушені перервати відпустку в Греції через те, що Нідерланди ввели частковий локдаун.

Через засудження громадськості королівська сім'я повернулася лише через день відпустки, а королю довелося вибачатися. "Боляче зраджувати вашу довіру до нас", — сказав він нідерландський монарх.

Раніше Фокус повідомляв, що Британській королеві довелося вкотре скасовувати різдвяний обід. У минулі роки королева Великобританії Єлизавета Друга традиційно влаштовувала сімейний обід перед Різдвом у Букінгемському палаці.