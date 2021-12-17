22-летняя девушка в теле 8-летнего ребенка расскажет правду о своей жизни в реалити-шоу
Из-за маленького роста и детского лица американка сталкивается с массой проблем в повседневной жизни. Однако она не намерена сдаваться и хочет показать всем, как это – быть заложницей теле ребенка.
22-летняя Шона Рэй, которая "застряла" в теле 8-летнего ребенка, изо всех сил пытается жить нормальной взрослой жизнью, что и продемонстрирует в реалити-шоу TLC "Я — Шона Рэй".
Девушка ростом 3 фута 10 дюймов (95 см) перестала расти после того, как в младенчестве перенесла рак мозга. Став взрослой по паспорту, она теперь хочет доказать всем, что, несмотря на маленький рост и детское лицо, она – самодостаточная зрелая личность, у которой вполне взрослые хобби и интересы.
"Если бы вы посмотрели на меня, вы бы подумали, что я обычная маленькая девочка, делающая обычные маленькие девичьи дела со своей веселой сумасшедшей семьей. Но правда в том, что я не маленькая девочка. Я женщина, 22-летняя женщина, застрявшая в теле 8-летнего ребенка", – говорит она в трейлере реалити-шоу, премьера которого назначена на 11 января.
Редкую форму рака у Шоны диагностировали, когда ей было всего полгода. Она перенесла химиотерапию, что в дальнейшем обернулось серьезным побочным эффектом.
"Мой гипофиз почти полностью отключился из-за химиотерапии. Врач сказал мне, что я перестала расти. Мой рост 3 фута 10 дюймов", – говорит Шона.
В проекте о жизни маленькой женщины будет показано, как она пытается пойти в бары, сделать татуировку и позаниматься в тренажерном зале. В каждом случае ее принимают за ребенка. Ее юная внешность также сильно затруднила личную жизнь. Когда Шона идет на свидание вслепую, ее партнер думает, то это розыгрыш или какая-то уловка.
"Мой статус отношений – одинокая. Я привлекаю подонков, задниц и идиотов. Страшно выставлять себя напоказ, но нужно пойти на некоторый риск, чтобы обрести счастье", – констатирует девушка.
По словам матери Шоны, ей до слез тяжело смотреть, как дочь пытается жить, как любой взрослый человек:
"Я чувствую себя почти виноватой, что ей придется проходить через это до конца своей жизни. Так что все, что я могу сделать, – это защитить ее… Не знаю, готова ли я ее отпустить, но ее нужно отпустить".
Сама же девушка считает, что ее родители чересчур опекают ее.
"Я действительно хочу большей независимости от своей семьи, потому что я не могу никуда пойти, пока не отчитаюсь", – говорит она.
В трейлере также показано, как Шона берет урок танцев на шесте и наслаждается коктейлями, как и любая другая женщина ее возраста. Американка не намерена пасовать перед трудностями.
"Я полна решимости сделать этот год своим!", – заявила Шона.
Напомним, в 2019 году умер самый маленький человек на планете – непалец Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, а рост составлял всего 67,08 см.