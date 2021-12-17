22-летняя девушка в теле 8-летнего ребенка расскажет правду о своей жизни в реалити-шоу

Из-за маленького роста и детского лица американка сталкивается с массой проблем в повседневной жизни. Однако она не намерена сдаваться и хочет показать всем, как это – быть заложницей теле ребенка.

22-летняя Шона Рэй, которая "застряла" в теле 8-летнего ребенка, изо всех сил пытается жить нормальной взрослой жизнью, что и продемонстрирует в реалити-шоу TLC "Я — Шона Рэй".

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Девушка ростом 3 фута 10 дюймов (95 см) перестала расти после того, как в младенчестве перенесла рак мозга. Став взрослой по паспорту, она теперь хочет доказать всем, что, несмотря на маленький рост и детское лицо, она – самодостаточная зрелая личность, у которой вполне взрослые хобби и интересы.

"Если бы вы посмотрели на меня, вы бы подумали, что я обычная маленькая девочка, делающая обычные маленькие девичьи дела со своей веселой сумасшедшей семьей. Но правда в том, что я не маленькая девочка. Я женщина, 22-летняя женщина, застрявшая в теле 8-летнего ребенка", – говорит она в трейлере реалити-шоу, премьера которого назначена на 11 января.

Редкую форму рака у Шоны диагностировали, когда ей было всего полгода. Она перенесла химиотерапию, что в дальнейшем обернулось серьезным побочным эффектом.

[ + – ] Когда Шоне было шесть месяцев, у нее выявили редкую форму рака Фото: Скриншот

"Мой гипофиз почти полностью отключился из-за химиотерапии. Врач сказал мне, что я перестала расти. Мой рост 3 фута 10 дюймов", – говорит Шона.

В проекте о жизни маленькой женщины будет показано, как она пытается пойти в бары, сделать татуировку и позаниматься в тренажерном зале. В каждом случае ее принимают за ребенка. Ее юная внешность также сильно затруднила личную жизнь. Когда Шона идет на свидание вслепую, ее партнер думает, то это розыгрыш или какая-то уловка.

[ + – ] Шона и ее мама Фото: Скриншот

"Мой статус отношений – одинокая. Я привлекаю подонков, задниц и идиотов. Страшно выставлять себя напоказ, но нужно пойти на некоторый риск, чтобы обрести счастье", – констатирует девушка.

По словам матери Шоны, ей до слез тяжело смотреть, как дочь пытается жить, как любой взрослый человек:

"Я чувствую себя почти виноватой, что ей придется проходить через это до конца своей жизни. Так что все, что я могу сделать, – это защитить ее… Не знаю, готова ли я ее отпустить, но ее нужно отпустить".

[ + – ] Шона Рэй имеет рост всего 95 см. Она перестала расти после того, как переболела раком мозга

Сама же девушка считает, что ее родители чересчур опекают ее.

"Я действительно хочу большей независимости от своей семьи, потому что я не могу никуда пойти, пока не отчитаюсь", – говорит она.

В трейлере также показано, как Шона берет урок танцев на шесте и наслаждается коктейлями, как и любая другая женщина ее возраста. Американка не намерена пасовать перед трудностями.

"Я полна решимости сделать этот год своим!", – заявила Шона.

Напомним, в 2019 году умер самый маленький человек на планете – непалец Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, а рост составлял всего 67,08 см.