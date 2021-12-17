22-річна дівчина в тілі 8-річної дитини розповість правду про своє життя у реаліті-шоу

Через маленький зріст і дитяче обличчя американка стикається з масою проблем у повсякденному житті. Однак вона не має наміру здаватися і хоче показати всім, як це бути заручницею в тілі дитини.

22-річна Шона Рей, яка "застрягла" в тілі 8-річної дитини, щосили намагається жити нормальним дорослим життям, що й продемонструє в реаліті-шоу TLC "Я — Шона Рей".

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Дівчина зростом 3 фути 10 дюймів (95 см) перестала рости після того, як у дитинстві перенесла рак мозку. Ставши дорослою за паспортом, вона тепер хоче довести всім, що, незважаючи на маленький зріст і дитяче обличчя, вона — самодостатня зріла особистість, яка має цілком дорослі хобі й інтереси.

"Якби ви подивилися на мене, ви б подумали, що я звичайна маленька дівчинка, яка робить звичайні маленькі дівочі справи зі своєю веселою божевільною сім'єю. Але правда в тому, що я не маленька дівчинка. Я жінка, 22-річна жінка, котра застрягла в тілі 8-річної дитини", — каже вона в трейлері реаліті-шоу, прем'єра якого призначена на 11 січня.

Рідкісну форму раку в Шони діагностували, коли їй було лише пів року. Вона перенесла хіміотерапію, що надалі обернулося серйозним побічним ефектом.

[ + – ] Коли Шоні було шість місяців, у неї зафіксували рідкісну форму раку. Фото: Скриншот

"Мій гіпофіз майже повністю відключився через хіміотерапію. Лікар сказав мені, що я перестала рости. Мій зріст 3 фути 10 дюймів", — каже Шона.

У проєкті про життя маленької жінки буде показано, як вона намагається піти в бари, зробити татуювання та позайматися у тренажерному залі. У кожному випадку її сприймають за дитину. Її юна зовнішність також ускладнила особисте життя. Коли Шона йде на побачення наосліп, її партнер думає, то це розіграш або якийсь прийом.

[ + – ] Шона та її мама Фото: Скриншот

"Мій статус стосунків — самотня. Я приваблюю покидьків, дуп та ідіотів. Страшно виставляти себе напоказ, але треба піти на певний ризик, щоб здобути щастя", — констатує дівчина.

За словами матері Шони, їй до сліз важко дивитися, як дочка намагається жити, як будь-яка доросла людина:

"Я почуваюся майже винною, що їй доведеться проходити через це до кінця свого життя. Тож усе, що я можу зробити, — це захистити її... Не знаю, чи я готова її відпустити, але її потрібно відпустити".

[ + – ] Шона Рей має зріст усього 95 см. Вона перестала рости після того, як перехворіла на рак мозку

Сама ж дівчина вважає, що її батьки надто опікуються нею.

"Я дійсно хочу більшої незалежності від своєї сім'ї, тому що я не можу нікуди піти, поки не відзвітую", — каже вона.

У трейлері також показано, як Шона бере урок танців на жердині та насолоджується коктейлями, як і будь-яка інша жінка її віку. Американка не має наміру пасувати перед труднощами.

"Я сповнена рішучості зробити цей рік своїм!" — заявила Шона.

Нагадаємо, у 2019 році померла найменша людина на планеті — непалець Хагендра Тапа Магар. Йому було 27 років, а зріст становив лише 67,08 см.