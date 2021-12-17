22-річна дівчина в тілі 8-річної дитини розповість правду про своє життя у реаліті-шоу
Через маленький зріст і дитяче обличчя американка стикається з масою проблем у повсякденному житті. Однак вона не має наміру здаватися і хоче показати всім, як це бути заручницею в тілі дитини.
22-річна Шона Рей, яка "застрягла" в тілі 8-річної дитини, щосили намагається жити нормальним дорослим життям, що й продемонструє в реаліті-шоу TLC "Я — Шона Рей".
Дівчина зростом 3 фути 10 дюймів (95 см) перестала рости після того, як у дитинстві перенесла рак мозку. Ставши дорослою за паспортом, вона тепер хоче довести всім, що, незважаючи на маленький зріст і дитяче обличчя, вона — самодостатня зріла особистість, яка має цілком дорослі хобі й інтереси.
"Якби ви подивилися на мене, ви б подумали, що я звичайна маленька дівчинка, яка робить звичайні маленькі дівочі справи зі своєю веселою божевільною сім'єю. Але правда в тому, що я не маленька дівчинка. Я жінка, 22-річна жінка, котра застрягла в тілі 8-річної дитини", — каже вона в трейлері реаліті-шоу, прем'єра якого призначена на 11 січня.
Рідкісну форму раку в Шони діагностували, коли їй було лише пів року. Вона перенесла хіміотерапію, що надалі обернулося серйозним побічним ефектом.
"Мій гіпофіз майже повністю відключився через хіміотерапію. Лікар сказав мені, що я перестала рости. Мій зріст 3 фути 10 дюймів", — каже Шона.
У проєкті про життя маленької жінки буде показано, як вона намагається піти в бари, зробити татуювання та позайматися у тренажерному залі. У кожному випадку її сприймають за дитину. Її юна зовнішність також ускладнила особисте життя. Коли Шона йде на побачення наосліп, її партнер думає, то це розіграш або якийсь прийом.
"Мій статус стосунків — самотня. Я приваблюю покидьків, дуп та ідіотів. Страшно виставляти себе напоказ, але треба піти на певний ризик, щоб здобути щастя", — констатує дівчина.
За словами матері Шони, їй до сліз важко дивитися, як дочка намагається жити, як будь-яка доросла людина:
"Я почуваюся майже винною, що їй доведеться проходити через це до кінця свого життя. Тож усе, що я можу зробити, — це захистити її... Не знаю, чи я готова її відпустити, але її потрібно відпустити".
Сама ж дівчина вважає, що її батьки надто опікуються нею.
"Я дійсно хочу більшої незалежності від своєї сім'ї, тому що я не можу нікуди піти, поки не відзвітую", — каже вона.
У трейлері також показано, як Шона бере урок танців на жердині та насолоджується коктейлями, як і будь-яка інша жінка її віку. Американка не має наміру пасувати перед труднощами.
"Я сповнена рішучості зробити цей рік своїм!" — заявила Шона.
Нагадаємо, у 2019 році померла найменша людина на планеті — непалець Хагендра Тапа Магар. Йому було 27 років, а зріст становив лише 67,08 см.