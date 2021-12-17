В Крыму в дом Поклонской проник мужчина с букетом цветов

По информации СМИ, проникшим оказался житель Днепра. Оккупанты уже депортировали его на подконтрольную Киеву территорию.

В доме в селе Краснолесье Симферопольского района оккупированного Россией Крыма, который принадлежит дипломату Наталье Поклонской, местные полицейские задержали 58-летнего гражданина Украины Владимира Ворону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что мужчина проник на территорию дома посла, когда владелицы в нем не было. Он оставил букет цветов и собрался уйти, однако был задержан полицией. В дальнейшем поклонника бывшего прокурора депортировали на неоккупированную территорию Украины.

Известно, что мужчина неоднократно пытался записаться на прием к Поклонской, но после серии неудачных попыток, решил зайти в гости без приглашения. Каким образом житель Днепра проник в дом Поклонской и для чего, неизвестно.

Напомним, что Украинское бюро Интерпола не будет объявлять Наталью Поклонскую в международный розыск. Такое решение якобы противоречит уставу организации, где есть запрет на преследования по политическим, военным и другим мотивам.

Ранее Фокус сообщал, что Наталья Поклонская прочитала стихи Скрябина на украинском. Запись российский дипломат опубликовала в своем Instagram, а в комментариях пользователи задавались вопросом, почему Поклонская не популяризирует российскую культуру.