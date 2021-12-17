У Криму до будинку Поклонської проник чоловік з букетом квітів

За інформацією ЗМІ, прониклим виявився мешканець Дніпра. Окупанти вже депортували його на підконтрольну Києву територію.

У будинку в селі Краснолісся Сімферопольського району, окупованого Росією Криму, який належить дипломату Наталії Поклонській, місцеві поліцейські затримали 58-річного громадянина України Володимира Ворону. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Зазначається, що чоловік проник на територію посла, коли власниці в ньому не було. Він залишив букет квітів і зібрався піти, проте його затримала поліція. Надалі шанувальника колишньої прокурорки депортували на неокуповану територію України.

Відомо, що чоловік неодноразово намагався записатися на прийом до Поклонської, але після серії невдалих спроб вирішив зайти в гості без запрошення. Яким чином мешканець Дніпра проник у будинок Поклонської і для чого, наразі невідомо.

Нагадаємо, що Українське бюро Інтерполу не оголошуватиме Наталію Поклонську в міжнародний розшук. Таке рішення нібито суперечить статуту організації, де є заборона на переслідування з політичних, військових та інших мотивів.

Раніше Фокус повідомляв, що Наталія Поклонська прочитала вірші Скрябіна українською. Запис російська дипломатка опублікувала у своєму Instagram, а в коментарях користувачі задавалися питанням, чому Поклонська не популяризує російську культуру.