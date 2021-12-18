В США водителя грузовика приговорили к 110 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Во время инцидента столкнулись 28 автомобилей. Признанный виновным кубинец на суде заявил, что у его фуры отказали тормоза и "ничего нельзя было поделать".

В американском штате Колорадо 26-летний кубинец Рогель Агилера-Медерос был приговорен к 110 годам тюрьмы за смертельное ДТП с четырьмя погибшими и шестью раненными. Водитель утверждает, что у его грузовика отказали тормоза и он допустил аварию неумышленно. Об этом сообщает BBC. произошла неумышленно.

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Инцидент произошел 25 апреля 2019 года неподалеку от Денвера. Мужчина перевозил на грузовике компании древесину, двигаясь со скоростью 137 километров в час по магистрали. Как отмечают журналисты на участке дороги, где произошла авария, максимально допустимая скорость составляет 72 километра в час из-за крутого спуска.

Как установило следствие, во время ДТП по вине кубинца один за другим столкнулись 28 автомобилей. У некоторых из них были повреждены бензобаки, из-за чего возник огромный пожар, который охватил несколько транспортных средств и расплавило участок дороги.

Присяжные признали водителя виновным в совершении смертельного ДТП, предумышленном нападении, покушении на предумышленное нападение, неосторожном вождении и других правонарушений.

Сам подсудимый во время заседания утверждал, что тормоза на его грузовике вышли из строя, однако сторона обвинения настаивала на том, что водитель мог свернуть с пути и избежать столкновения. Обвиняемый расплакался во время оглашения приговора и извинился перед семьями погибших и пострадавших, прося о прощении.

"Мои тормоза вышли из строя. Водители грузовиков подтвердят, что когда отказывают тормоза, ничего не поделаешь… Я не убийца. Я не убийца. Когда я смотрю на мои обвинения, мы говорим об убийце, а это не я. Я никогда за всю свою жизнь не думал о том, чтобы причинить кому-либо вред", — сказал Агилера-Медерос.

В судебных материалах указывается, что водитель не находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ, также ранее он не привлекался к ответственности за нарушения закона. Однако, согласно законодательству штата Колорадо, виновный должен отбыть как минимум по 10 лет срока за каждое из своих преступлений последовательно, в связи с чем судья Брюс Джонс приговорил кубинца к 110 годам тюрьмы.

"Я уверяю, будь моя воля, я бы не выносил такой приговор", — сказал судья.

Один из родственников погибших, Дуэйн Бейли, сообщил журналистам, что он согласен с приговором: "Он принял сознательное и намеренное решение, что его жизнь важнее, чем чья-либо другая на магистрали в тот день".

Гейдж Эванс, вдова еще одной жертвы, сообщила местному телевидению, что она "с облегчением" узнала о приговоре и водитель заслуживает такого наказания.

Этот случай вызвал бурные дебаты в Соединенных Штатах. Уже более 3,6 млн человек подписали петицию с требованием от губернатора штата Колорадо Джареда Полиса посодействовать смягчению приговора.

По данным Denver Post, Агилера-Медерос "был приговорен к вдвое большему тюремному сроку, чем некоторые убийцы из Колорадо".

Отметим, что максимальной санкцией за ДТП со смертельным исходом, совершенное нетрезвым водителем в Украине, является 12 лет лишения свободы. Например, виновникам смертельной аварии, произошедшей в 2017 году в Харькове, Елене Зайцевой и Геннадию Дронову суд определил наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Также Фокус писал о ДТП в Болгарии, которое унесло жизни более 40 человек.