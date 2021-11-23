46 человек погибли: в Болгарии произошло смертельное ДТП (фото)

В результате столкновения двери автобуса оказались заблокированы, и люди не смогли из него выбраться.

В Болгарии на трассе "Струма" между Софией и Благоевградом попал в ДТП автобус из Македонии, в котором погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Как сообщает BBC, трагедия произошла на 31-ом км трассы в 3:00 по местному времени.

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В сообщении говорится, что во время аварии автобус, в котором находилось 52 человека, загорелся. В числе погибших — водитель автобуса. Спастись удалось шестерым пассажирам, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Автобус ехал из Турции и въехал в Болгарию через пограничный пункт пропуска "Капитан Андреево" вчера вечером после 21:00.

"На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные пострадавшие доставлены в больницу, их состояние тяжелое", — сказал начальник пожарной службы Николай Николов.

Причины аварии выясняются, однако известно, что на этом участке дороги летом проводились ремонтные работы. Сообщается, что в результате столкновения с дорожным ограждением, двери автобуса оказались заблокированы, и люди не смогли из него выбраться.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше. В результате аварии двое человек погибли и двое пострадали.

В Великобритании столкнулись два пассажирский поезда. В аварии пострадали 17 человек.