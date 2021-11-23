46 людей загинули: в Болгарії сталася смертельна ДТП (фото)

Унаслідок зіткнення двері автобуса виявилися заблокованими, і люди не змогли з нього вибратися.

У Болгарії на трасі "Струма" між Софією та Благоєвградом потрапив у ДТП автобус із Македонії, у якому загинуло 46 осіб, у тому числі 12 дітей. Як повідомляє ВВС, трагедія сталася на 31-му км траси о 3:00 за місцевим часом.

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У повідомленні йдеться, що під час аварії автобус, у якому перебувало 52 особи, спалахнув. Серед загиблих водій автобуса. Урятуватися вдалося шістьом пасажирам, які були госпіталізовані в тяжкому стані.

Автобус їхав із Туреччини та в'їхав до Болгарії через прикордонний пункт пропуску "Капітан-Андреєво" вчора ввечері після 21:00.

"На місці керує ситуацією глава МВС. Оперативно-розшукові заходи продовжуються, але пожежа сталася внаслідок нещасного випадку. Інші постраждалі доставлені до лікарні, їхній стан не тяжкий", — сказав начальник пожежної служби Микола Ніколов.

Причини аварії з'ясовуються, проте відомо, що на цій ділянці дороги влітку проводили ремонтні роботи. Повідомляється, що внаслідок зіткнення з дорожньою огорожею двері автобуса виявилися заблокованими, і люди не змогли з нього вибратися.

Раніше повідомлялося, що мікроавтобус із українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі. Унаслідок аварії двоє людей загинули та двоє постраждали.

У Великобританії зіткнулися два пасажирські поїзди. В аварії постраждали 17 людей.