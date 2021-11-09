Знесло в кювет: У Польщі сталася смертельна аварія з українцями (фото)

Автомобіль знесло в кювет, і він врізався в дерево.

Мікроавтобус із українцями потрапив у смертельну аварію в Польщі. Унаслідок інциденту двоє пасажирів загинули, ще двоє постраждали, повідомляє Echo Dnia.

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ДТП сталася 9 листопада у селі Ханьча, що у Свентокшиському воєводстві.

Відомо, що 25-річний водій не впорався з керуванням та мікроавтобус Mercedes на українських номерах злетів з дороги в кювет. Машина врізалася в дерево, через що пасажирів мікроавтобуса затиснуло всередині салону.

Рятувальникам довелося застосовувати гідравлічний інструмент, щоб розрізати кузов та витягнути постраждалих із салону.

Медики "швидкої" після прибуття вже не змогли врятувати 25-річну жінку та 24-річного чоловіка. Польські ЗМІ пишуть, що вони є громадянами України.

Водія та ще одного 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували в тяжкому стані.

[ + – ] Аварія в Польщі

Нещодавно в Польщі нетверезий громадянин України врізався на своїй іномарці в паркан. Самостійно вибратися йому не вдалося, тож йому допомогли правоохоронці. Під час здачі експрес-тесту на алкоголь копи подумали, що їхній драгер зламався, оскільки апарат показав дуже високий відсоток проміле спиртного в крові водія. Однак, це виявилося правдою – українець потрапив в аварію, уживши смертельну дозу алкоголю.