Снесло в кювет: В Польше произошла смертельная авария с украинцами (фото)

Автомобиль снесло в кювет и он врезался в дерево.

Микроавтобус с украинцами попал в смертельную аварию в Польше. В результате инцидента два пассажира погибли, еще двое пострадали, сообщает Echo Dnia.

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ДТП произошло 9 ноября в селе Ханьча, что в Свентокшиском воеводстве.

Известно, что 25-летний водитель не справился с управлением и микроавтобус Mercedes на украинских номерах слетел с дороги в кювет. Машина врезалась в дерево, из-за чего пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона.

Спасателям пришлось применять гидравлический инструмент, чтобы разрезать кузов и вытащить пострадавших из салона.

Медики "скорой" по прибытию уже не смогли спасти 25-летнюю женщину и 24-летнего мужчину. Польские СМИ пишут, что они являются гражданами Украины.

Водителя и еще одного 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

[ + – ] авария в Польше

Недавно в Польше нетрезвый гражданин Украины врезался на своей иномарке в забор. Самостоятельно выбраться из положения ему не удалось, поэтому ему помогли правоохранители. При сдаче экспресс-теста на алкоголь копы подумали, что их драгер сломался, поскольку аппарат показал очень высокий процент промилле спиртного в крови водителя. Однако это оказалось правдой — украинец попал в аварию, применив смертельную дозу алкоголя.