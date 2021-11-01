У Великій Британії зіткнулися пасажирські поїзди, багато постраждалих (відео)

Люди змогли вибратися з пошкоджених вагонів за 25 хвилин після зіткнення. Потерпілим довелося йти шляхом у напрямку Солсбері для отримання медичної допомоги.

31 жовтня в британському Солсбері сталася аварія на залізниці, внаслідок якої зіткнулися два пасажирські поїзди. Про це повідомляє ВВС.

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За даними журналістів, НП сталася о 18:46 за місцевим часом.

Один із пасажирських поїздів у тунелі зіткнувся з об'єктом залізничної інфраструктури та зійшов із рейок, після чого в нього врізався ще один поїзд. За останніми даними, внаслідок аварії в британському Солсбері постраждали 17 людей, і рятувальникам довелося визволяти машиніста, який опинився в пастці в кабіні поїзда.

"Усе стало чорним, були червоні спалахи й таке інше. Раптом виникла сильна штовханина, навколо літали речі, і я думаю, що кілька людей полетіли вперед і вдарилися головами. Протягом кількох секунд ми не розуміли, що відбувається. Люди почали панікувати, але ніхто серйозно не постраждав", — розповіла в коментарі ВВС очевидиця НП.

[ + – ] Зіткнення поїздів у Солсбері

Пожежно-рятувальна служба графства Вілтшир назвала аварію "серйозним інцидентом", а на місці НП працювали 50 рятувальників, медичні бригади та слідчі. Після зіткнення в районі тунелю Фішертон було зупинено рух інших пасажирських поїздів.

Аварія сталася через те, що після зіткнення одного з поїздів із об'єктом інфраструктури в районі Солсбері було відключено всю сигналізацію, і машиніст іншого пасажирського складу просто не знав про ситуацію на залізниці.

За даними видання The Times, пасажири потягів, які зіткнулися в Солсбері, змогли вибратися з пошкоджених вагонів лише через 25 хвилин після аварії. Журналісти стверджують, що людям довелося йти залізничними коліями протягом пів години в напрямку найближчої станції, де їм уже надали медичну допомогу.

[ + – ] Зіткнення поїздів у Солсбері

[ + – ] Зіткнення поїздів у Солсбері

Раніше Фокус повідомляв, що в Чехії зіткнулися два поїзди. Аварія за участю пасажирських поїздів сталася на південному заході країни біля міста Домажліце. Внаслідок зіткнення пасажирських поїздів загинули двоє людей, кілька десятків громадян отримали різні травми.

Також Фокус розповідав, що на півдні Пакистану зіткнулися пасажирські потяги, внаслідок чого загинуло понад 60 людей. Один пасажирський поїзд зійшов із рейок, і в нього врізався другий поїзд, який не встиг вчасно загальмувати.