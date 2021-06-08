У Пакистані через зіткнення потягів загинули 63 людини (фото, відео)

Один пасажирський потяг зійшов із рейок і в нього врізався другий, який не встиг загальмувати.

На півдні Пакистану, в провінції Сінд, рано-вранці 7 червня внаслідок зіткнення двох поїздів загинули 63 людини, майже 100 отримали поранення. Такі остаточні дані привела Al Jazeera.

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Заступник начальника поліції довколишнього міста Суккур Фідв Мастоі сказав, що в двох потягах було до 1 000 пасажирів. За його словами, з рейок зійшли 11 вагонів.

До пошуково-рятувальної операції були залучені військові, задіяна важка техніка, для доставки поранених у медустанови використовувалися вертольоти.

Президент Пакистану Аріф Алві та премʼєр Імран Хан висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Зіткнення сталося через сходження поїзда з рейок, який йшов попереду. Машиніст складу, який прямував слідом із різницею в кілька хвилин, почав гальмування, але уникнути зіткнення не зміг. Причини сходження з рейок першого складу поки не зʼясовані.

Операція з пошуку тих, хто вижили і тіл в уламках завершена, сьогодні, 8 червня, шлях відкриється, сказав представник державного залізничного оператора.

ЗМІ зазначають, що смертельні аварії поїздів досить часті в Пакистані, де колії, прокладені під час британського колоніального правління кілька десятиліть тому, рідко модернізувалися.

Міністр внутрішніх справ Шейх Рашид, колишній міністр залізниць, назвав ділянку дороги, де сталася катастрофа, "безладом", а нинішній залізничний міністр Азам Сват назвав її "дійсно небезпечною".

У 1990 році переповнений пасажирський поїзд врізався в товарний потяг, що стоїть на півдні Пакистану, внаслідок чого загинули 210 осіб. Це була найстрашніша залізнична катастрофа в історії країни.

Нагадаємо, найбільша за останні 40 років залізнична катастрофа сталася на Тайвані 2 квітня. Поїзд, в якому їхали 350 пасажирів, зійшов із рейок у тунелі, внаслідок чого загинули 36 осіб і 40 отримали поранення.

У центральній частині Єгипту, на північ від міста Сохаг зіткнулися два пасажирські потяги. Вони зіткнулися на не дуже високій швидкості, але все одно два вагони були зруйновані, а третій перекинувся.