При столкновении поездов в Египте погибли 32 человека, 66 ранены (видео)

Два вагона были разрушены, третий перевернулся. Жертв вывозили 36 "скорых".

В центральной части Египта, к северу от города Сохаг столкнулись два пассажирских поезда, сообщило издание Egypt Today.

По меньшей мере 32 человека погибли и 66 человек получили ранения. На место происшествия направили 36 машин скорой помощи, раненые были доставлены в местные больницы, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, но все равно два вагона были разрушены, а третий перевернулся.

В Египте одна из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, и аварии, приводящие к человеческим жертвам, там нередки. Считается, что более 1,4 млн пассажиров ежедневно путешествуют по железной дороге.

Одно из самых тяжелых происшествий произошло в 2002 году, когда 373 человека погибли в результате пожара в переполненном поезде к югу от Каира.

В марте прошлого года не менее 13 человек были ранены в результате столкновения двух пассажирских поездов в Каире, что привело к кратковременной приостановке железнодорожного сообщения по всей стране.

В феврале 2019 года поезд сошел с рельсов и загорелся на главном железнодорожном вокзале Каира, в результате чего погибло более 20 человек, а министр транспорта подал в отставку.

Напомним, один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given (длина 400 м, ширина 59 м, водоизмещение 200 тыс. тонн) 23 марта вечером сел на мель на юге Суэцкого канала в Египте и перекрыл движение по нему.

Власти Египта заявили, что недавно построенный 36-километровый бетонный и проволочный забор, отделивший Шарм-эль-Шейх от пустыни, поможет защитить туризм на этом популярном курорте Красного моря.