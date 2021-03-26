При зіткненні поїздів у Єгипті загинули 32 людини, 66 поранені (відео)

Два вагони були зруйновані, третій перекинувся. Жертв вивозили 36 "швидких".

У центральній частині Єгипту, на північ від міста Сохаг зіткнулися два пасажирські потяги, повідомило видання Egypt Today.

Щонайменше 32 людини загинули і 66 людей отримали поранення. На місце події направили 36 машин швидкої допомоги, поранених було доставлено в місцеві лікарні, говориться в заяві міністерства охорони здоровʼя.

Потяги зіткнулися на не дуже високій швидкості, але все одно два вагони були зруйновані, а третій перекинувся.

У Єгипті одна з найстаріших і найбільших залізничних мереж у регіоні, і аварії, що призводять до людських жертв, там нерідкі. Вважається, що понад 1,4 млн пасажирів щодня подорожують залізницею.

Одна з найважчих пригод сталася у 2002 році, коли 373 людини загинули в результаті пожежі в переповненому поїзді на південь від Каїра.

У березні минулого року щонайменше 13 людей були поранені в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів у Каїрі, що призвело до короткочасного припинення залізничного сполучення по всій країні.

У лютому 2019 року потяг зійшов з рейок і загорівся на головному залізничному вокзалі Каїра, у результаті чого загинуло понад 20 осіб, а міністр транспорту подав у відставку.

Нагадаємо, що один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given (довжина 400 м, ширина 59 м, водотоннажність 200 тис. тонн) 23 березня ввечері сів на мілину на півдні Суецького каналу в Єгипті і перекрив рух по ньому.

Влада Єгипту заявила, що недавно побудований 36-кілометровий бетонний і дротяний паркан, який відділяв Шарм-ель-Шейх від пустелі, допоможе захистити туризм на цьому популярному курорті Червоного моря.