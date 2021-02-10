Египет защитил бетонной стеной популярный пляжный курорт

По земле в Шарм-эль-Шейх теперь можно попасть только через пропускные пункты со строгим контролем.

Власти Египта заявили, что недавно построенный 36-километровый бетонный и проволочный забор, отделивший Шарм-эль-Шейх от пустыни, поможет защитить туризм на этом популярном курорте Красного моря. Об этом пишет CNN.

Отрасль туризма в стране сильно пострадала в результате восстания в стране в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. В 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек.

Ограждение представляет собой бетонные плиты с участками проволочной ограды. Въехать в город можно через один из четырех контрольно-пропускных пунктов, оборудованных видеокамерами и сканерами.

Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км к югу от северного, средиземноморского побережья Синая, где орудуют исламистские боевики. "Расстояние между этими территориями огромное, к тому на полуострове размещены регулярные части армии Египта", – сказал губернатор Южного Синая Халед Фуда.

Чтобы сделать Шарм-эль-Шейх более привлекательным для туристов, в прошлом году там открыли музей древних египетских артефактов. В городе также начал работать университет, названный в честь короля Саудовской Аравии Салмана.

До пандемии коронавируса Шарм-эль-Шейх часто принимал международные саммиты.

Напомним, власти Египта усилили требования к ПЦР-тесту на коронавирус для туристов из Украины. "Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. С начала декабря 2020 года компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, которым иностранцы прибывают на отдых в курортные города", — говорится в сообщении посольства Украины в этой стране.

На сертификате должен быть QR-код и подпись врача. Кроме того, сертификат должен иметь точную дату и время сдачи теста, он должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа т иметь печать лаборатории.