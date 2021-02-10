Єгипет захистив бетонною стіною популярний пляжний курорт

Землею в Шарм-ель-Шейх тепер можна потрапити тільки через пропускні пункти з суворим контролем.

Влада Єгипту заявила, що недавно побудований 36-кілометровий бетонний і дротяний паркан, який відділяв Шарм-ель-Шейх від пустелі, допоможе захистити туризм на цьому популярному курорті Червоного моря. Про це пише CNN.

Галузь туризму в країні сильно постраждала в результаті повстання в країні у 2011 році, катастрофи російського пасажирського літака на Синаї у 2015 році і пандемії коронавірусу. У 2005 році через вибухи бомб у Шарм-ель-Шейху загинули десятки людей.

Огородженням є бетонні плити з ділянками дротяної огорожі. В'їхати до міста можна через один з чотирьох контрольно-пропускних пунктів, обладнаних відеокамерами і сканерами.

Шарм-ель-Шейх знаходиться приблизно в 360 км на південь від північного, середземноморського узбережжя Синая, де орудують бойовики-ісламісти. "Відстань між цими територіями величезна, до того ж на півострові розміщені регулярні частини армії Єгипту", — сказав губернатор Південного Синая Халед Фуда.

Щоб зробити Шарм-ель-Шейх привабливішим для туристів, у минулому році там відкрили музей древніх єгипетських артефактів. У місті також почав працювати університет, названий на честь короля Саудівської Аравії Салмана.

До пандемії коронавірусу Шарм-ель-Шейх часто брав міжнародні саміти.

Нагадаємо, влада Єгипту посилила вимоги до ПЛР-тесту на коронавірус для туристів з України. "Усі без винятку громадяни у віці від 6 років, які перетинають єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. З початку грудня 2020 року компетентні органи Єгипту посилили контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, з якими іноземці прибувають на відпочинок в курортні міста", — йдеться в повідомленні посольства України в цій країні.

На сертифікаті повинен бути QR-код і підпис лікаря. Крім того, сертифікат повинен мати точну дату і час складання тесту, він повинен бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою в державі походження документа та мати печатку лабораторії.