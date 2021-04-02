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На Тайване крупнейшая за 40 лет ж/д катастрофа: погибли 36 человек, еще 40 ранены

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Поезд, Тайвань, железнодорожная катастрофа, туннель, грузовик, жертвы
Фото: Mirror

Поезд, в котором ехали 350 пассажиров, сошел с рельсов в туннеле, врезавшись в неправильно припаркованный грузовик.

Крупнейшая за последние 40 лет железнодорожная катастрофа произошла на Тайване в пятницу, 2 апреля. Поезд, в котором ехали 350 пассажиров, сошел с рельсов в туннеле, в результате чего погибли, по меньшей мере, 36 человек и еще 40 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, поезд был переполнен пассажирами, многие из них стояли в вагонах.  

40 человек были госпитализированы в местные лечебные заведения, но многие еще находятся под завалами.

Поезд, Тайвань, железнодорожная катастрофа, туннель, грузовик, жертвы

Сообщается, что люди были эвакуированы в основном из первых четырех вагонов. Остальные вагоны получили большие повреждения и оттуда трудно доставать выживших.

Поезд, Тайвань, железнодорожная катастрофа, туннель, грузовик, жертвы

По сообщениям местной прессы, поезд в туннеле врезался в грузовик, который был запаркован в неположенном месте.

Поезд, Тайвань, железнодорожная катастрофа, туннель, грузовик, жертвы

"Наш поезд въехал в грузовик", – сказал один из выживших пассажиров.

Некоторые пассажиры вышли из туннеля по крыше поезда, а затем спустились между вагонами, чтобы их встретили спасатели.

Поезд, Тайвань, железнодорожная катастрофа, туннель, грузовик, жертвы
Поезд, Тайвань, железнодорожная катастрофа, туннель, грузовик, жертвы

Большинство пассажиров поезда направлялись на горное восточное побережье Тайваня, чтобы провести там выходные.

Поезд, Тайвань, железнодорожная катастрофа, туннель, грузовик, жертвы

  Железнодорожная линия к восточному побережью известна своими туннелями была открыта в 1979 году. Это далеко не первая авария на этом маршруте.

В 2018 году 18 человек погибли и 175 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на северо-востоке Тайваня, а в 1981 году погибли 30 человек в результате столкновения поездов.

Напомним, 29 марта около Запорожья с рельсов сошел скоростной поезд "Интерсити+" с сообщением Киев-Запорожье. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов. Инцидент произошел в 50 километрах от конечной станции — Запорожья.

Ранее в центральной части Египта, к северу от города Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, но все равно два вагона были разрушены, а третий перевернулся.