На Тайване крупнейшая за 40 лет ж/д катастрофа: погибли 36 человек, еще 40 ранены

Поезд, в котором ехали 350 пассажиров, сошел с рельсов в туннеле, врезавшись в неправильно припаркованный грузовик.

Крупнейшая за последние 40 лет железнодорожная катастрофа произошла на Тайване в пятницу, 2 апреля. Поезд, в котором ехали 350 пассажиров, сошел с рельсов в туннеле, в результате чего погибли, по меньшей мере, 36 человек и еще 40 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, поезд был переполнен пассажирами, многие из них стояли в вагонах.

40 человек были госпитализированы в местные лечебные заведения, но многие еще находятся под завалами.

Сообщается, что люди были эвакуированы в основном из первых четырех вагонов. Остальные вагоны получили большие повреждения и оттуда трудно доставать выживших.

По сообщениям местной прессы, поезд в туннеле врезался в грузовик, который был запаркован в неположенном месте.

"Наш поезд въехал в грузовик", – сказал один из выживших пассажиров.

Некоторые пассажиры вышли из туннеля по крыше поезда, а затем спустились между вагонами, чтобы их встретили спасатели.

Большинство пассажиров поезда направлялись на горное восточное побережье Тайваня, чтобы провести там выходные.

Железнодорожная линия к восточному побережью известна своими туннелями была открыта в 1979 году. Это далеко не первая авария на этом маршруте.

В 2018 году 18 человек погибли и 175 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на северо-востоке Тайваня, а в 1981 году погибли 30 человек в результате столкновения поездов.

Напомним, 29 марта около Запорожья с рельсов сошел скоростной поезд "Интерсити+" с сообщением Киев-Запорожье. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов. Инцидент произошел в 50 километрах от конечной станции — Запорожья.

Ранее в центральной части Египта, к северу от города Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, но все равно два вагона были разрушены, а третий перевернулся.