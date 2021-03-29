Под Запорожьем слетел с рельсов скоростной поезд "Интерсити+" (видео)

С рельсов сошли 6 из 9 вагонов. Инцидент произошел в 50 километрах от конечной станции — Запорожья.

Около Запорожья с рельсов сошел скоростной поезд "Интерсити+" с сообщением Киев-Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сообщается, что с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции — Запорожье. Никто не пострадал.

"Сейчас УЗ решает вопросы по доставке указанных пассажиров на станцию назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса", — сказано в сообщении.

По данным "Общественного контроля Укрзализныци", поезд сошел с рельсов на станции Славгород.

Один из пассажиров рассказал, что многие из поезда опаздывают на самолет. Им якобы пообещали, что их заберут транспортом, который уже выехал.

Напомним, в центральной части Египта, к северу от города Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, но все равно два вагона были разрушены, а третий перевернулся.

В Египте одна из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, и аварии, приводящие к человеческим жертвам, там нередки. Считается, что более 1,4 млн пассажиров ежедневно путешествуют по железной дороге.