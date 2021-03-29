Під Запоріжжям злетів з рейок швидкісний потяг "Інтерсіті+" (відео)

З рейок зійшли 6 з 9 вагонів. Інцидент стався за 50 кілометрів від кінцевої станції — Запоріжжя.

Близько Запоріжжя з рейок зійшов швидкісний потяг "Інтерсіті+" сполученням Київ-Запоріжжя. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Повідомляється, що з рейок зійшли 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів від кінцевої станції — Запоріжжя. Ніхто не постраждав.

"Зараз УЗ вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів на станцію призначення. Також опрацьовується питання пошуку резервного складу потягу для зворотного рейсу", — сказано в повідомленні.

За даними "Громадського контролю Укрзалізниці", поїзд зійшов з рейок на станції Славгород.

Один з пасажирів розповів, що багато хто з поїзда спізнювалися на літак. Їм нібито пообіцяли, що їх заберуть транспортом, який вже виїхав.

Нагадаємо, в центральній частині Єгипту, на північ від міста Сохаг зіткнулися два пасажирські потяги. Потяги зіткнулися на не дуже високій швидкості, але все одно два вагони були зруйновані, а третій перекинувся.

У Єгипті одна з найстаріших і найбільших залізничних мереж в регіоні, і аварії, що призводять до людських жертв, там не рідкість. Вважається, що понад 1,4 млн пасажирів щодня подорожують залізницею.