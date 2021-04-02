На Тайвані найбільша за 40 років з/д катастрофа: загинули 36 людей, ще 40 поранені

Поїзд, в якому їхали 350 пасажирів, зійшов з рейок в тунелі, коли врізався у неправильно припарковану вантажівку.

Найбільша за останні 40 років залізнична катастрофа сталася на Тайвані в п'ятницю, 2 квітня. Поїзд, в якому їхали 350 пасажирів, зійшов з рейок у тунелі, в результаті чого загинули, щонайменше, 36 осіб і ще 40 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, поїзд був переповнений пасажирами, багато хто стояв у вагонах.

40 осіб госпіталізували в місцеві лікувальні заклади, але багато ще знаходяться під завалами.

Повідомляється, що людей евакуювали переважно з перших чотирьох вагонів. Решта вагонів отримали великі пошкодження і звідти важко діставати тих, хто вижив.

За повідомленнями місцевої преси, поїзд в тунелі врізався у вантажівку, яка була припаркована а недозволеному місці.

"Наш потяг в'їхав у вантажівку", — сказав один з пасажирів, що вижили.

Деякі пасажири вийшли з тунелю дахом поїзда, а потім спустилися між вагонами, щоб їх зустріли рятувальники.

Більшість пасажирів поїзда прямували на гірське східне узбережжя Тайваню, щоб провести там вихідні.

Залізничну лінію до східного узбережжя, відому своїми тунелями, відкрили у 1979 році. Це далеко не перша аварія на цьому маршруті.

У 2018 році 18 осіб загинули та 175 отримали поранення, коли поїзд зійшов з рейок на північному сході Тайваню, а у 1981 році загинули 30 осіб через зіткнення поїздів.

Нагадаємо, 29 березня близько Запоріжжя з рейок зійшов швидкісний потяг "Інтерсіті+" сполученням Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли 6 з 9 вагонів. Інцидент стався за 50 кілометрів від кінцевої станції — Запоріжжя.

Раніше в центральній частині Єгипту, на північ від міста Сохаг зіткнулися два пасажирські потяги. Потяги зіткнулися на не дуже високій швидкості, але все одно два вагони були зруйновані, а третій перекинувся.