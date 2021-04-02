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На Тайвані найбільша за 40 років з/д катастрофа: загинули 36 людей, ще 40 поранені

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Поїзд, Тайвань, залізнична катастрофа, тунель, вантажівка, жертви
Фото: Mirror

Поїзд, в якому їхали 350 пасажирів, зійшов з рейок в тунелі, коли врізався у неправильно припарковану вантажівку.

Найбільша за останні 40 років залізнична катастрофа сталася на Тайвані в п'ятницю, 2 квітня. Поїзд, в якому їхали 350 пасажирів, зійшов з рейок у тунелі, в результаті чого загинули, щонайменше, 36 осіб і ще 40 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, поїзд був переповнений пасажирами, багато хто стояв у вагонах.

40 осіб госпіталізували в місцеві лікувальні заклади, але багато ще знаходяться під завалами.

Поїзд, Тайвань, залізнична катастрофа, тунель, вантажівка, жертви

Повідомляється, що людей евакуювали переважно з перших чотирьох вагонів. Решта вагонів отримали великі пошкодження і звідти важко діставати тих, хто вижив.

Поїзд, Тайвань, залізнична катастрофа, тунель, вантажівка, жертви

За повідомленнями місцевої преси, поїзд в тунелі врізався у вантажівку, яка була припаркована а недозволеному місці.

Поїзд, Тайвань, залізнична катастрофа, тунель, вантажівка, жертви

"Наш потяг в'їхав у вантажівку", — сказав один з пасажирів, що вижили.

Деякі пасажири вийшли з тунелю дахом поїзда, а потім спустилися між вагонами, щоб їх зустріли рятувальники.

Поїзд, Тайвань, залізнична катастрофа, тунель, вантажівка, жертви
Поїзд, Тайвань, залізнична катастрофа, тунель, вантажівка, жертви

Більшість пасажирів поїзда прямували на гірське східне узбережжя Тайваню, щоб провести там вихідні.

Поїзд, Тайвань, залізнична катастрофа, тунель, вантажівка, жертви

Залізничну лінію до східного узбережжя, відому своїми тунелями, відкрили у 1979 році. Це далеко не перша аварія на цьому маршруті.

У 2018 році 18 осіб загинули та 175 отримали поранення, коли поїзд зійшов з рейок на північному сході Тайваню, а у 1981 році загинули 30 осіб через зіткнення поїздів.

Нагадаємо, 29 березня близько Запоріжжя з рейок зійшов швидкісний потяг "Інтерсіті+" сполученням Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли 6 з 9 вагонів. Інцидент стався за 50 кілометрів від кінцевої станції — Запоріжжя.

Раніше в центральній частині Єгипту, на північ від міста Сохаг зіткнулися два пасажирські потяги. Потяги зіткнулися на не дуже високій швидкості, але все одно два вагони були зруйновані, а третій перекинувся.