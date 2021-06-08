В Пакистане из-за столкновения поездов погибли 63 человека (фото, видео)

Один пассажирский поезд сошел с рельсов и в него врезался второй, не успевший затормозить.

На юге Пакистана, в провинции Синд, рано утром 7 июня при столкновении двух поездов погибли 63 человека, около 100 получили ранения. Такие окончательные данные привела Al Jazeera.

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Заместитель начальника полиции близлежащего города Суккур Фидв Мастои сказал, что в двух поездах было до 1 000 пассажиров. По его словам, с рельсов сошли 11 вагонов.

К поисково-спасательной операции были привлечены военные, задействована тяжелая техника, для доставки раненых в медучреждения использовались вертолеты.

Президент Пакистана Ариф Алви и премьер Имран Хан выразили соболезнования родным и близким погибших.

Столкновение произошло из-за схода шедшего впереди поезда с рельсов. Машинист следовавшего следом с разницей в несколько минут состава начал торможение, но предотвратить столкновение не смог. Причины схода с рельсов первого состава пока не выяснены.

Операция по поиску выживших и тел в обломках завершена, сегодня, 8 июня, путь откроется, сказал представитель государственного железнодорожного оператора.

СМИ отмечают, что смертельные аварии поездов довольно часты в Пакистане, где рельсовые пути, проложенные во время британского колониального правления несколько десятилетий назад, редко модернизировались.

Министр внутренних дел Шейх Рашид, бывший министр железных дорог, назвал участок дороги, где произошла катастрофа, "беспорядком", а нынешний железнодорожный министр Азам Свати назвал его "действительно опасным".

В 1990 году переполненный пассажирский поезд врезался в стоящий товарный поезд на юге Пакистана, в результате чего погибли 210 человек. Это была самая страшная железнодорожная катастрофа в истории страны.

Напомним, крупнейшая за последние 40 лет железнодорожная катастрофа произошла на Тайване 2 апреля. Поезд, в котором ехали 350 пассажиров, сошел с рельсов в туннеле, в результате чего погибли 36 человек и 40 получили ранения.

В центральной части Египта, к северу от города Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Они столкнулись на не очень высокой скорости, но все равно два вагона были разрушены, а третий перевернулся.