Два потяги зіткнулися в Чехії: є жертви і десятки постраждалих (фото, відео)
За попередньою інформацією, машиніст одного з потягів не відреагував на заборонний сигнал.
Неподалік від міста Домаждіце (південний захід Чехії) зіткнулися два пасажирські склади, внаслідок чого двоє людей загинули, десятки постраждали, повідомляє чеське телебачення.
Відомо, що в середу, 4 серпня, приблизно о 8 ранку зіткнулися "Західний експрес" (Прага — Мюнхен) і ще один пасажирський потяг.
У місцевій поліції повідомляють, що внаслідок аварії отримали травми кілька десятків людей, при цьому стан сімох оцінюється як критичний.
За попередніми даними, зіткнення сталося через те, що машиніст "Західного експресу" проігнорував сигнал, який забороняє рух.
На місці аварії працюють лікарі та рятувальники. Пізніше з'явилася уточнена інформація, що поранення внаслідок краху поїздів отримали понад 30 пасажирів.
За інформацією місцевого телеканалу CT24zive, в лікарні міста Домажліце були скасовані всі заплановані операції з метою звільнення місця для постраждалих в аварії.
Нагадаємо, 30 липня на регульованому переїзді біля станції Решетилівка Полтавської області поїзд в'їхав у вантажний трейлер.
7 червня на півдні Пакистану внаслідок зіткнення двох поїздів загинули 63 людини, ще майже сто отримали травми.
У квітні 2021 року в північній частині Єгипту з рейок зійшов пасажирський потяг унаслідок чого загинули 32 людини.