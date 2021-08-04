Два потяги зіткнулися в Чехії: є жертви і десятки постраждалих (фото, відео)

За попередньою інформацією, машиніст одного з потягів не відреагував на заборонний сигнал.

Неподалік від міста Домаждіце (південний захід Чехії) зіткнулися два пасажирські склади, внаслідок чого двоє людей загинули, десятки постраждали, повідомляє чеське телебачення.

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Відомо, що в середу, 4 серпня, приблизно о 8 ранку зіткнулися "Західний експрес" (Прага — Мюнхен) і ще один пасажирський потяг.

[ + – ] Повідомлення про катастрофу поїздів

У місцевій поліції повідомляють, що внаслідок аварії отримали травми кілька десятків людей, при цьому стан сімох оцінюється як критичний.

[ + – ] Повідомлення поліції

За попередніми даними, зіткнення сталося через те, що машиніст "Західного експресу" проігнорував сигнал, який забороняє рух.

[ + – ] Кадри з місця аварії

На місці аварії працюють лікарі та рятувальники. Пізніше з'явилася уточнена інформація, що поранення внаслідок краху поїздів отримали понад 30 пасажирів.

[ + – ] Рятувальники на місці катастрофи

За інформацією місцевого телеканалу CT24zive, в лікарні міста Домажліце були скасовані всі заплановані операції з метою звільнення місця для постраждалих в аварії.

[ + – ] Повідомлення про лікарню

Нагадаємо, 30 липня на регульованому переїзді біля станції Решетилівка Полтавської області поїзд в'їхав у вантажний трейлер.

7 червня на півдні Пакистану внаслідок зіткнення двох поїздів загинули 63 людини, ще майже сто отримали травми.

У квітні 2021 року в північній частині Єгипту з рейок зійшов пасажирський потяг унаслідок чого загинули 32 людини.