Два поезда столкнулись в Чехии: есть жертвы и десятки пострадавших (фото, видео)

По предварительной информации, машинист одного из поездов не отреагировал на запрещающий сигнал.

Неподалеку от города Домаждице (юго-запад Чехии) столкнулись два пассажирских состава, в результате чего два человека погибли, десятки пострадали, сообщает чешское телевидение.

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Известно, что в среду, 4 августа около 8 утра столкнулись "Западный экспресс" (Прага – Мюнхен) и еще один пассажирский состав.

[ + – ] Сообщение о крушении поездов

В местной полиции сообщают, что в результате крушения получили травмы несколько десятков человек, при этом состояние семерых оценивается как критическое.

[ + – ] Сообщение полиции

По предварительным данным, столкновение случилось из-за того, что машинист "Западного экспресса" проигнорировал сигнал, запрещающий движение.

[ + – ] Кадры с места аварии

На месте аварии работают врачи и спасатели. Позже появилась уточненная информация, что ранения в результате крушения поездов получили более 30 пассажиров.

[ + – ] Спасатели на месте крушения

По информации местного телеканала CT24zive, в больнице города Домажлице были отменены все запланированные операции с целью освобождения места для пострадавших в крушении.

[ + – ] Сообщение о больнице

Напомним, 30 июля на регулируемом переезде у станции Решетиловка Полтавской области поезд въехал в грузовой трейлер.

7 июня на юге Пакистана в результате столкновения двух поездов погибли 63 человека, еще около ста получили травмы.

В апреле 2021 года в северной части Египта с рельсов сошел пассажирский поезд в результате чего погибли 32 человека.