Украина
Под Полтавой поезд врезался в грузовик: госпитализирована дежурная на переезде
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Из-за происшествия ряд поездов серьезно задерживается.
30 июля на регулируемом переезде возле станции Решетиловка Полтавской области в 02:51 ночи поезд въехал в грузовой трейлер. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Жертв нет, госпитализирована дежурная по переезду. ЧП привело к серьезным сбоям в работе железной дороги.
Задержались поезда:
- № 19 Попасная — Киев (до 4 часов);
- № 125 Константиновка — Киев (до 4 часов);
- № 26 Киев — Константиновка (до 3 часов);
- № 138 Хмельницкий — Лисичанск (до 3 часов).
- №85 Новоалексеевка — Львов (задержка 3 часа 35 минут);
- №126 Киев — Константиновка (задержка 2 часа 20 минут);
- №17 Харьков — Ужгород (задержка 1 час 40 минут);
- №138 Хмельницкий — Лисичанск(задержка 1 час 30 минут);
- №10 Мариуполь — Киев (задержка 1 час 40 минут);
- №11 Новоалексеевка — Киев (задержка 1 час 15 минут);
- №41 Днепр — Трускавец (задержка 1 час 10 минут).
- № 85 Новоалексеевка — Львов (задержка 3 часа 40 минут);
- № 17 Харьков — Ужгород (задержка 1 час 50 минут);
- № 10 Мариуполь — Киев (задержка 1 час 40 минут);
- № 38 Запорожье — Киев задержка 1 час 15 минут);
- № 41 Днепр — Трускавец (задержка 1 час 10 минут);
- № 11 Новоалексеевка — Киев (задержка 1 час 10 минут).
В соцсетях отметили, что некоторые из поездов не идут по участку дороги, где произошла авария.
Напомним, в июле в Киевской области также произошла авария на железной дороге. На участке Васильков – Боярка сошел с рельсов грузовой поезд. Происшествие вызвало задержку поездов.