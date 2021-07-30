Под Полтавой поезд врезался в грузовик: госпитализирована дежурная на переезде

Из-за происшествия ряд поездов серьезно задерживается.

30 июля на регулируемом переезде возле станции Решетиловка Полтавской области в 02:51 ночи поезд въехал в грузовой трейлер. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Жертв нет, госпитализирована дежурная по переезду. ЧП привело к серьезным сбоям в работе железной дороги.

Задержались поезда:

№ 19 Попасная — Киев (до 4 часов);

№ 125 Константиновка — Киев (до 4 часов);

№ 26 Киев — Константиновка (до 3 часов);

№ 138 Хмельницкий — Лисичанск (до 3 часов).

№85 Новоалексеевка — Львов (задержка 3 часа 35 минут);

№126 Киев — Константиновка (задержка 2 часа 20 минут);

№17 Харьков — Ужгород (задержка 1 час 40 минут);

№138 Хмельницкий — Лисичанск(задержка 1 час 30 минут);

№10 Мариуполь — Киев (задержка 1 час 40 минут);

№11 Новоалексеевка — Киев (задержка 1 час 15 минут);

№41 Днепр — Трускавец (задержка 1 час 10 минут).

№ 85 Новоалексеевка — Львов (задержка 3 часа 40 минут);

№ 17 Харьков — Ужгород (задержка 1 час 50 минут);

№ 10 Мариуполь — Киев (задержка 1 час 40 минут);

№ 38 Запорожье — Киев задержка 1 час 15 минут);

№ 41 Днепр — Трускавец (задержка 1 час 10 минут);

№ 11 Новоалексеевка — Киев (задержка 1 час 10 минут).

В соцсетях отметили, что некоторые из поездов не идут по участку дороги, где произошла авария.

Напомним, в июле в Киевской области также произошла авария на железной дороге. На участке Васильков – Боярка сошел с рельсов грузовой поезд. Происшествие вызвало задержку поездов.