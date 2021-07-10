В Киевской области из-за аварии грузового состава задерживаются пассажирские поезда: список

В соцсетях люди возмущены: поезда и электрички не ходят с раннего утра, а информации не было никакой.

Около 10:10 в субботу, 10 июля, "Укрзализныця" в Facebook сообщила, что на участке Васильков – Боярка сошел с рельсов грузовой поезд. В связи с этим часть пассажирских поездов движутся с опозданием.

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По состоянию на 9:00 задерживаются такие поезда:

№144 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 3:00)

№142 Львов — Бахмут (3:15);

№358 Рахов — Киев (2:30);

№761 Киев — Одесса (1:40);

№715 Киев — Львов (1:25);

№20 Попасная — Киев (1:00)

№50 Трускавец — Киев (1:35);

№118 Черновцы — Чернигов (1:50);

№10 Мариуполь — Киев (2:00)

№81 Ужгород — Киев (2:00)

№106 Одесса — Киев (2:00)

№281 Геническ — Хмельницкий (2:45);

№30 Ужгород — Киев (1:00).

"Работы по восстановлению полноценного движения ведутся, "Укрзализныця" приносит извинения за вынужденную задержку", – говорится в сообщении.

В комментариях под ним люди написали:

Очень своевременно! Особенно, когда пригородные не уходили и не приезжали в Киев-пассажирский уже с 5.30!

А слабо было обнародовать эту информацию еще утром на вокзалах как Центральном так и Пригородном? Высидеть в неизвестности два часа в жару! Спасибо за сервис!

Озвученные сроки задержки – ложь. Поезд "Ужгород – Киев" уже опаздывает на 3 часа и продолжает стоять.

Ой, не смешно. Причем здесь поезда №10 и №20, которые по этому участку нифига не курсируют? Список пригородных опубликуйте и сколько из них вообще сегодня не поехало.

Мы на Дарнице ждем поезд с 6:40. Никто из персонала вокзала не дал никакой информации. То ремонт колеи, то ремонт поезда. Благодаря интернету узнали. И прогнозов тоже никаких.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов, которые будут ездить к Черному и Азовскому морям.