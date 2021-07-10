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В Киевской области из-за аварии грузового состава задерживаются пассажирские поезда: список

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поезд, крушение, железная дорога, фото
Крушение поезда в феврале под Днепром

В соцсетях люди возмущены: поезда и электрички не ходят с раннего утра, а информации не было никакой.

Около 10:10 в субботу, 10 июля, "Укрзализныця" в Facebook сообщила, что на участке Васильков – Боярка сошел с рельсов грузовой поезд. В связи с этим часть пассажирских поездов движутся с опозданием.

По состоянию на 9:00 задерживаются такие поезда:

  • №144 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 3:00)
  • №142 Львов — Бахмут (3:15);
  • №358 Рахов — Киев (2:30);
  • №761 Киев — Одесса (1:40);
  • №715 Киев — Львов (1:25);
  • №20 Попасная — Киев (1:00)
  • №50 Трускавец — Киев (1:35);
  • №118 Черновцы — Чернигов (1:50);
  • №10 Мариуполь — Киев (2:00)
  • №81 Ужгород — Киев (2:00)
  • №106 Одесса — Киев (2:00)
  • №281 Геническ — Хмельницкий (2:45);
  • №30 Ужгород — Киев (1:00).

"Работы по восстановлению полноценного движения ведутся, "Укрзализныця" приносит извинения за вынужденную задержку", – говорится в сообщении.

В комментариях под ним люди написали:

  • Очень своевременно! Особенно, когда пригородные не уходили и не приезжали в Киев-пассажирский уже с 5.30!
  • А слабо было обнародовать эту информацию еще утром на вокзалах как Центральном так и Пригородном? Высидеть в неизвестности два часа в жару! Спасибо за сервис!
  • Озвученные сроки задержки – ложь. Поезд "Ужгород – Киев" уже опаздывает на 3 часа и продолжает стоять.
  • Ой, не смешно. Причем здесь поезда №10 и №20, которые по этому участку нифига не курсируют? Список пригородных опубликуйте и сколько из них вообще сегодня не поехало.
  • Мы на Дарнице ждем поезд с 6:40. Никто из персонала вокзала не дал никакой информации. То ремонт колеи, то ремонт поезда. Благодаря интернету узнали. И прогнозов тоже никаких.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов, которые будут ездить к Черному и Азовскому морям.