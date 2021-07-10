Украина
В Киевской области из-за аварии грузового состава задерживаются пассажирские поезда: список
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В соцсетях люди возмущены: поезда и электрички не ходят с раннего утра, а информации не было никакой.
Около 10:10 в субботу, 10 июля, "Укрзализныця" в Facebook сообщила, что на участке Васильков – Боярка сошел с рельсов грузовой поезд. В связи с этим часть пассажирских поездов движутся с опозданием.
По состоянию на 9:00 задерживаются такие поезда:
- №144 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 3:00)
- №142 Львов — Бахмут (3:15);
- №358 Рахов — Киев (2:30);
- №761 Киев — Одесса (1:40);
- №715 Киев — Львов (1:25);
- №20 Попасная — Киев (1:00)
- №50 Трускавец — Киев (1:35);
- №118 Черновцы — Чернигов (1:50);
- №10 Мариуполь — Киев (2:00)
- №81 Ужгород — Киев (2:00)
- №106 Одесса — Киев (2:00)
- №281 Геническ — Хмельницкий (2:45);
- №30 Ужгород — Киев (1:00).
"Работы по восстановлению полноценного движения ведутся, "Укрзализныця" приносит извинения за вынужденную задержку", – говорится в сообщении.
В комментариях под ним люди написали:
- Очень своевременно! Особенно, когда пригородные не уходили и не приезжали в Киев-пассажирский уже с 5.30!
- А слабо было обнародовать эту информацию еще утром на вокзалах как Центральном так и Пригородном? Высидеть в неизвестности два часа в жару! Спасибо за сервис!
- Озвученные сроки задержки – ложь. Поезд "Ужгород – Киев" уже опаздывает на 3 часа и продолжает стоять.
- Ой, не смешно. Причем здесь поезда №10 и №20, которые по этому участку нифига не курсируют? Список пригородных опубликуйте и сколько из них вообще сегодня не поехало.
- Мы на Дарнице ждем поезд с 6:40. Никто из персонала вокзала не дал никакой информации. То ремонт колеи, то ремонт поезда. Благодаря интернету узнали. И прогнозов тоже никаких.
Напомним, "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов, которые будут ездить к Черному и Азовскому морям.