У Київській області через аварію вантажного потягу затримуються пасажирські поїзди: список

У соцмережах люди обурені: поїзди і електрички не ходять з раннього ранку, а інформації не було ніякої.

Близько 10:10 у суботу, 10 липня, "Укрзалізниця" у Facebook повідомила, що на ділянці Васильків — Боярка зійшов з рейок вантажний потяг. У зв'язку з цим частина пасажирських поїздів рухаються із запізненням.

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Станом на 9:00 затримуються такі поїзди:

№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3:00 години)

№142 Львів — Бахмут (3:15);

№358 Рахів — Київ (2:30);

№761 Київ — Одеса (1:40);

№715 Київ — Львів (1:25);

№20 Попасна — Київ (1:00)

№50 Трускавець — Київ (1:35);

№118 Чернівці — Чернігів (1:50);

№10 Маріуполь — Київ (2:00)

№81 Ужгород — Київ (2:00)

№106 Одеса — Київ (2:00)

№281 Генічеськ — Хмельницький (2:45);

№30 Ужгород — Київ (1:00).

"Роботи з відновлення повноцінного руху ведуться, "Укрзалізниця" просить вибачення за вимушену затримку", — йдеться в повідомленні.

У коментарях під ним люди написали:

Дуже своєчасно! Особливо, коли приміські не йшли і не приїжджали в Київ-пасажирський вже з 5:30!

А слабо було оприлюднити цю інформацію ще вранці на вокзалах як Центральному, так і Приміському? Висидіти в невідомості дві години на спеки! Спасибі за сервіс!

Озвучені терміни затримки — брехня. Поїзд "Ужгород — Київ" вже спізнюється на 3 години і продовжує стояти.

Ой, не смішно. Причому тут поїзда №10 та №20, які по цій ділянці ніфіга не курсують? Список приміських опублікуйте, і скільки з них взагалі сьогодні не поїхало.

Ми на Дарниці чекаємо потяг з 6:40. Ніхто з персоналу вокзалу не дав ніякої інформації. Те ремонт колії, то ремонт поїзда. Завдяки інтернету дізналися. І прогнозів теж ніяких.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на червень 11 додаткових поїздів, які будуть їздити до Чорного і Азовського морів.