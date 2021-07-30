RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Під Полтавою потяг врізався у вантажівку: госпіталізована чергова на переїзді

970
укрзалізниця
Фото: mediaport.ua

Через подію ряд поїздів серйозно затримується.

30 липня на регульованому переїзді біля станції Решетилівка Полтавської області о 2:51 ночі потяг в'їхав у вантажний трейлер. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Жертв немає, госпіталізована чергова на переїзді. НП призвела до серйозних збоїв у роботі залізниці.

Затрималися поїзди:

  • № 19 Попасна — Київ (до 4 годин);
  • № 125 Костянтинівка — Київ (до 4 годин);
  • № 26 Київ — Костянтинівка (до 3 годин);
  • № 138 Хмельницький — Лисичанськ (до 3 годин).
  • №85 Новоолексіївка — Львів (затримка 3 години 35 хвилин);
  • №126 Київ — Костянтинівка (затримка 2 години 20 хвилин);
  • №17 Харків — Ужгород (затримка 1 година 40 хвилин);
  • №138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка 1 година 30 хвилин);
  • №10 Маріуполь — Київ (затримка 1 година 40 хвилин);
  • №11 Новоолексіївка — Київ (затримка 1 година 15 хвилин);
  • №41 Дніпро — Трускавець (затримка 1 година 10 хвилин).
  • № 85 Новоолексіївка — Львів (затримка 3 години 40 хвилин);
  • № 17 Харків — Ужгород (затримка 1 година 50 хвилин);
  • № 10 Маріуполь — Київ (затримка 1 година 40 хвилин);
  • № 38 Запоріжжя — Київ затримка 1 година 15 хвилин);
  • № 41 Дніпро — Трускавець (затримка 1 година 10 хвилин);
  • № 11 Новоолексіївка — Київ (затримка 1 година 10 хвилин).

У соцмережах зазначили, що деякі з поїздів не йдуть по ділянці дороги, де сталася аварія.

Нагадаємо, у липні в Київській області також сталася аварія на залізниці. На ділянці Васильків — Боярка зійшов з рейок вантажний потяг. Подія викликала затримку потягів.