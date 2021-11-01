В Великобритании столкнулись пассажирские поезда, много пострадавших (видео)

Люди смогли выбраться из поврежденных вагонов через 25 минут после столкновения. Пострадавшим пришлось идти по путям в направлении Солсбери для получения медицинской помощи.

31 октября в британском Солсбери произошла авария на железной дороге, в результате которой столкнулись два пассажирских поезда. Об этом сообщает ВВС.

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По данным журналистов, ЧП произошло в 18:46 по местному времени.

Один из пассажирских поездов в туннеле столкнулся с объектом железнодорожной инфраструктуры и сошел с рельсов, после чего в него врезалось еще один состав. По последним данным, в результате аварии в британском Солсбери пострадали 17 человек, и спасателям пришлось вызволять машиниста, который оказался в ловушке в кабине поезда.

"Все стало черным, были красные вспышки и все такое. Внезапно возникла сильная толкотня, вокруг летали вещи, и я думаю, что несколько человек полетели вперед и ударились головами. В течение нескольких секунд мы не понимали, что происходит. Люди начали паниковать, но никто серьезно не пострадал", — рассказала в комментарии ВВС очевидица ЧП.

[ + – ] Столкновение поездов в Солсбери

Пожарно-спасательная служба графства Уилтшир назвала аварию "серьезным инцидентом", а на месте ЧП работали 50 спасателей, медицинские бригады и следователи. После столкновения в районе туннеля Фишертон было остановлено движение других пассажирских поездов.

Авария произошла из-за того, что после столкновения одного из поездов с объектом инфраструктуры в районе Солсбери была отключена вся сигнализация, и машинист другого пассажирского состава попросту не знал о ситуации на железной дороге.

По данным издания The Times, пассажиры поездов, которые столкнулись в Солсбери, смогли выбраться из поврежденных вагонов только через 25 минут после аварии. Журналисты утверждают, что людям пришлось идти по железнодорожным путям в течение получаса в направлении ближайшей станции, где им уже оказали медицинскую помощь.

[ + – ] Столкновение поездов в Солсбери

[ + – ] Столкновение поездов в Солсбери

Ранее Фокус сообщал, что в Чехии столкнулись два поезда. Авария с участием пассажирских составов произошла на юго-западе страны возле города Домажлице. В результате столкновения пассажирских поездов погибли двое человек, несколько десятков граждан получили различные травмы.

Также Фокус рассказывал, что на юге Пакистана столкнулись пассажирские поезда, в результате чего погибло более 60 человек. Один пассажирский поезд сошел с рельсов и в него врезался второй состав, который не успел вовремя затормозить.